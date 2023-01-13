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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:00

Экспортная пошлина на пшеницу из РФ с 18 января снизится на 1%

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Экспортная пошлина на пшеницу из РФ с 18 января 2023 года снизится до 4 719,4 рубля за тонну с 4 766,3 рубля, действующих с 11 января, сообщает Минсельхоз. Снижение составит 1%.

Пошлина на ячмень повысится до 3 977,6 рубля с 3 870,6 рубля за тонну, на кукурузу - снизится до 1 174,6 рубля с 1 289,4 рубля за тонну.

Пошлины были рассчитаны исходя из индикативных цен: $309,5 за тонну на пшеницу ($311,1 неделей ранее), $278,4 – на ячмень ($276,8), $221,4 – на кукурузу ($224,2).

Новые пошлины будут действовать по 24 января включительно.

С июля 2022 года пошлины определяются в рублях. Базовая цена для расчета экспортной пошлины на пшеницу была установлена на уровне 15 тыс. рублей за тонну, на ячмень и кукурузу – 13,875 тыс. рублей за тонну. Пошлина составляет 70% от разницы между базовой и индикативной ценой.

РФ со 2 июня 2021 года ввела механизм зернового демпфера, который предусматривает плавающие пошлины на экспорт пшеницы, кукурузы и ячменя и возврат полученных от них средств на субсидирование сельхозпроизводителей. Размер пошлин рассчитывается еженедельно на основе ценовых индикаторов, основанных на ценах экспортных контрактов, которые регистрируются на Московской бирже.

Минсельхоз
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