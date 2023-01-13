Правила авансирования проектов из ФНБ смягчат из-за дефицита внебюджетных источников

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Минфин РФ предлагает расширить перечень направлений использования авансов инициаторами инвестиционных проектов за счет привлеченных ими средств Фонда национального благосостояния (ФНБ), говорится в сообщении министерства.

Минфин подготовил проект соответствующих поправок в правила размещения средств ФНБ в ценные бумаги российских эмитентов, связанные с реализацией самоокупаемых инфраструктурных проектов.

Необходимость расширения, поясняется в сообщении, обусловлена тем, что в структуре новых проектов существенно снизилась доля внебюджетных источников. Это при сохранении действующего порядка авансирования за счет средств ФНБ не позволяет профинансировать ряд работ и расходов. Так, доля средств ФНБ в проект "Строительство автомобильной дороги "Казань - Екатеринбург" на участке Дюртюли - Ачит" составляет 97,7%.

Ограничения на использование средств ФНБ сохранятся только для оплаты консультационных, юридических, страховых, маркетинговых и рекламных услуг, а также представительских расходов. Такие услуги и расходы по-прежнему могут быть профинансированы исключительно из внебюджетных источников, так как не оказывают существенного влияния на реализацию проекта.