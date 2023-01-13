EIG продала 48,6% в СК "Евроинс" российскому владельцу в связи с уходом группы из РФ

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Euroins Insurance Group (EIG), входящая в состав Eurohold Bulgaria, продала дочернюю компанию в Белоруссии и 48,6%-ную долю в российском ООО РСО "ЕВРОИНС" в связи с прекращением деятельности в РФ, говорится в сообщении страховой группы.

"С 2023 года группа больше не будет консолидировать свои результаты в финансовой отчетности. EIG сохраняет свое участие в страховых компаниях в других странах региона, в котором она работает – Украине и Грузии", - сообщается в пресс-релизе холдинга.

"Продажа доли в обеих компаниях является частью нашей стратегии, направленной на то, чтобы сосредоточиться только на ключевых рынках с хорошим потенциалом роста", - отметил председатель правления Eurohold Кирилл Бошов, слова которого приводятся в сообщении.

Бизнес EIG в обеих странах аккумулировал менее 1% от общей выручки страхового холдинга.

Комментируя сделку продажи доли EIG, в СК "ЕВРОИНС" сообщили "Интерфаксу", что "новым владельцем стало российское юридическое лицо, аффилированное с российскими учредителями компании и менеджментом". "Для нового владельца страховой бизнес понятен и хорошо знаком", - отметили в компании.

"Сроки завершения сделки купли-продажи зависят от полученных согласований со стороны ФАС, правительственной комиссии и ЦБ РФ. После прохождения всех необходимых процедур сделка будет завершена в максимально короткие сроки", - подчеркнули в компании.

В российской страховой компании с пониманием относятся к решению учредителя. Одновременно страховщик отмечает, что "смена владельца никак не повлияет на деятельность компании и на ее планы по дальнейшему развитию".

К моменту завершения сделки купли-продажи все обязательства EIG перед СК "ЕВРОИНС" будут исполнены в полном объеме. Страховщик остается "устойчивой некредитной финансовой организацией, о чем свидетельствуют данные результатов деятельности", добавили в страховой компании.

ООО РСО "ЕВРОИНС" работает с 2004 года, с 2018 года в состав владельцев вошло Euroins Insurance Group (EIG) с долей 48,6%. Страховщик отмечает, что "участие EIG внесло значительный вклад в развитие компании, позволило усовершенствовать систему комплаенса, повысить многие управленческие компетенции, усовершенствовать общую структуру управления и внутреннего контроля".

Как пояснили "Интерфаксу" в СК "ЕВРОИНС", "EIG было ассоциированным участником, основные решения в отношении деятельности компании принимается советом директоров и генеральным директором".

Приоритетными направлениями деятельности в компании считают добровольное медицинское страхование, страхование от несчастных случаев, автострахование каско и ОСАГО, страхование выезжающих за рубеж, страхование имущества физических и юридических лиц, строительно-монтажных рисков.

ООО РСО "ЕВРОИНС" имеет лицензии Банка России на перестрахование, обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств, добровольное личное страхование, за исключением добровольного страхования жизни, и на добровольное имущественное страхование.

СК "ЕВРОИНС" по итогам 2021 года заняла 47-е место в общем списке страховщиков по показателю сборов. Общий объем премий составил 3,25 млрд рублей, увеличившись на 23,4% по сравнению с 2020 годом. Выплаты в 2021 году выросли на 58,6% – до 1,4 млрд рублей. Общий уровень выплат по итогам 2021 года сложился в размере 42,7%, по итогам 2020 года – 33,2%. Общая рыночная доля компании по сборам в 2021 году составила 0,2%, в 2020 году - также 0,2%.

Болгарская страховая группа Euroins Insurance Group (EIG) специализируется на предоставлении защиты в области общего, медицинского страхования и страхования жизни. Компания работает в 12 европейских странах (более 3 млн клиентов), располагает штатом из 3 тыс. сотрудников.