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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:48

Дорожающее золото может завершить сессию выше $1900 за унцию впервые с апреля

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Цены на золото активно растут в понедельник благодаря ослаблению доллара США и могут завершить торги выше отметки $1900 за унцию впервые с апреля прошлого года.

Котировки февральских контрактов на золото на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) к 19:30 по московскому времени увеличились на 0,9% - до $1915,7 за тройскую унцию.

Серебро с поставкой в марте выросло в цене на 1% и стоит $24,25 за унцию.

Рассчитываемый ICE индекс, показывающий динамику доллара США относительно шести основных мировых валют, в пятницу незначительно растет, однако накануне индикатор упал на 1% после публикации данных, указавших на замедление декабрьской инфляции в Штатах до 6,5% с 7,1% в ноябре.

"Данные об инфляции подтвердили, что она по-прежнему снижается, хотя все еще значительно превышает целевой показатель в 2%, - написал рыночный аналитик Kinesis Money Руперт Роулинг. - Американский Центробанк, вероятно, все равно повысит ставку на заседании в конце месяца, но скорее всего, подъем составит всего 25 базисных пунктов".

При этом он предупредил, что существуют опасения, что золото подорожало слишком сильно, и вскоре ему может потребоваться коррекция, поэтому "инвесторам стоит проявлять осторожность в попытках запрыгнуть в этот уходящий вагон с золотом".

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