Минсельхоз США повысил прогноз мирового производства свинины в 2023 год

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Мировое производство свинины в 2023 году может вырасти до 114,09 млн тонн, сообщается в обзоре зарубежной сельскохозяйственной службы Минсельхоза США.

По сравнению с предыдущим прогнозом, озвученным в октябре, оценка выросла на 3% (со 110,98 млн тонн). Прогноз был повышен в связи с пересмотром оценки для крупнейшего мирового производителя свинины - Китая (обновленная оценка составляет 55 млн тонн против 52 млн тонн в октябре). Ожидается, что спрос на свинину в КНР укрепится благодаря снятию ограничений, связанных с COVID-19. Оценка потребления свинины в Китае также была повышена - до 56,99 млн тонн с 53,58 млн тонн, согласно октябрьскому прогнозу.

Прогнозы производства свинины в других ключевых странах существенно не изменились. Ожидается, что выпуск в ЕС в 2023 году составит 22,58 млн тонн, в Бразилии - 4,44 млн тонн, в Канаде - 2,07 млн тонн, в Мексике - 1,6 млн тонн.

Прогноз мирового экспорта свинины был повышен на 2%, до 10,74 млн тонн: поставки из ЕС, Бразилии и США будут выше, чем ожидалось, благодаря оживлению спроса со стороны ключевых азиатских импортеров, отмечается в обзоре. Так, прогноз импорта свинины в Китай теперь составляет 2,1 млн тонн (1,7 млн тонн в предыдущем обзоре). Кроме того, Филиппины импортируют больше, чем ожидалось ранее (600 тыс. тонн против 450 тыс. тонн), поскольку действие пониженной ввозной пошлины на свинину было продлено на 2023 год, а африканская чума свиней продолжает сдерживать внутреннее производство, увеличивая спрос на импортную свинину.

Крупнейший мировой экспортер свинины - Евросоюз - в 2023 году поставит на внешние рынки 3,95 млн тонн (октябрьская оценка составляла 3,76 млн тонн). Также были незначительно повышены прогнозы экспорта свинины из США (до 2,88 млн тонн с 2,85 млн тонн) и Бразилии (до 1,37 млн тонн с 1,34 млн тонн). Прогноз экспорта из Канады остался неизменным (1,4 млн тонн).

В 2022 году мировое производство свинины, по оценке Минсельхоза США, составило 112,5 млн тонн, глобальный экспорт - 10,87 млн тонн, импорт - 9,39 млн тонн.