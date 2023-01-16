Производство бензина в РФ в 2022 году увеличилось на 4,3%

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Производство автомобильного бензина и дизельного топлива в России увеличилось на 4,3% и 6% соответственно, сообщил вице-премьер Александр Новак в ходе совещания под руководством премьер-министра Михаила Мишустина.

Новак отметил, что в стране продолжена модернизация НПЗ и реализация ключевых проектов нефтегазохимии.

"При этом в соответствии с вашим поручением по контролю за ценами в постоянном режиме проводился мониторинг рисков, принимались меры. По итогам года рост цен на рознице значительно ниже уровня инфляции - бензин вырос на 0,7%, а дизтопливо на 10,5%. Продолжим эту работу и в текущем году", - сказал Новак.