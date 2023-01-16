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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:06

Розничные цены на дизтопливо в Москве стабильны вторую неделю подряд

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Средняя розничная цена на дизельное топливо в столице не претерпела существенных изменений по итогам второй недели января, увеличившись всего на одну копейку, свидетельствуют данные Московской топливной ассоциации (МТА).

Так, на 16 января средняя стоимость ДТ на городских АЗС составляет 58,98 руб./л. Ее незначительное изменение обусловлено ростом цены на заправках под брендом "ЕКА" - на 2 коп., до 59,58 руб./л. Остальные сети АЗС оставили цены неизменными.

Розничные цены на бензин в столице не меняются более месяца. По итогам прошедшей недели стоимость Аи-92 сохранилась на уровне 47,98 руб./л, Аи-95 - 53,19 руб./л., Аи-100 - 63,08 руб./л. При этом на АЗС "ЕКА" незначительно подорожал 92-й бензин: на 1 коп., до 48,26 руб./л.

Как сообщалось, активный рост розничных цен на дизельное топливо наблюдался в Москве с ноября. За это время литр ДТ подорожал в среднем почти на 4 рубля. Рост цены остановился в новогодние каникулы.

дизтопливо бензин
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