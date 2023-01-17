Рост зарплат британцев осенью отставал от инфляции

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Средненедельный размер заработной платы британцев с учетом бонусов в сентябре-октябре 2022 года увеличился на 6,4% относительно того же периода 2021 года, показали данные Национального статистического управления (ONS) Великобритании.

Это выше подъема на 6,2%, который был зафиксирован в августе-октябре. Аналитики в среднем прогнозировали, что темпы роста останутся на этой отметке, сообщает Trading Economics.

Размер доходов без учета бонусов в сентябре-октябре также вырос на 6,4%, что стало максимальным повышением с начала ведения расчетов в 2001 году (исключая период пандемии).

Между тем зарплаты с учетом инфляции упали на 2,7% как с учетом бонусов, так и без них.

Реальные доходы британцев в ноябре сократились по итогам тринадцатого месяца подряд - на 2,4% относительно аналогичного месяца годом ранее, поскольку потребительские цены выросли на 10,7%. Это один из наихудших показателей за последние двадцать лет.

Рост заработной платы в частном секторе намного превышает темпы подъема заработков в госсекторе - 7,2% по сравнению с 3,3% в сентябре-октябре. Этот разрыв является причиной противостояния между правительством и бастующими бюджетниками, пишет The Financial Times. Волна забастовок, охватившая Великобританию в ноябре, была самой разрушительной более чем за десятилетие еще до того, как к протестам присоединились медсестры, персонал скорой помощи и госслужащие.

По данным ONS, из-за трудовых споров в ноябре было потеряно 467 тысяч рабочих дней, что стало самым высоким показателем с 2011 года.

Однако премьер-министр Великобритании Джереми Хант, комментируя вышедшие 17 января данные, сказал, что "единственный и лучший способ помочь росту заработной платы людей" - это "придерживаться нашего плана по снижению инфляции вдвое в этом году". Это говорит о том, что он по-прежнему выступает против увеличения финансирования государственных ведомств, которое позволило бы им предлагать значительно более высокую заработную плату работникам и учителям.

Сэмюэл Томбс из консалтинговой компании Pantheon Macroeconomics полагает, что эти цифры "поддержат давление на комитет Банка Англии по денежно-кредитной политике, чтобы он повысил процентные ставки еще на 50 базисных пунктов". Уменьшать размеры подъема ставки, видимо, пока рано, поскольку руководство ЦБ хочет увидеть явные признаки охлаждения рынка труда и замедления роста заработной платы, прежде чем перестать ужесточать ДКП, отмечает эксперт.

Безработица в Великобритании, рассчитанная по методике Международной организации труда (МОТ), в сентябре-ноябре осталась на уровне 3,7%, как и прогнозировалось. Количество вакансий сократилось на 75 тыс. - до 1,161 млн.