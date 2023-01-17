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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:55

ЦБ РФ с 19 января запускает "валютный своп" в юанях

Ежедневный лимит составит 10 млрд юаней

ЦБ РФ с 19 января запускает "валютный своп" в юанях
Фото: Paul Yeung/Bloomberg via Getty Images

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - ЦБ РФ с 19 января 2023 года запускает новый инструмент постоянного действия по предоставлению юаней - сделки "своп" по продаже юаней за рубли с их последующей покупкой на срок один день, говорится в сообщении регулятора.

Ежедневный максимальный лимит по этому инструменту будет установлен в размере 10 млрд юаней. При необходимости Банк России будет корректировать этот лимит, отмечает регулятор.

Расчеты по первой части сделки будут производиться в день ее заключения, расчеты по второй части - на следующий рабочий день.

Сделки будут заключаться на организованных торгах Московской биржи в режиме безадресных сделок по рабочим дням. При расчете своп-разницы в качестве процентной ставки по юаням будет применяться O/N SHIBOR (Overnight Shanghai Interbank Offered Rate), увеличенная на 2,5 процентного пункта (п.п.), процентной ставки по рублям - ключевая ставка ЦБ РФ, уменьшенная на 1 п.п.

Новый инструмент призван ограничивать волатильность ставок денежного рынка в случае возникновения временных дисбалансов, отмечает ЦБ.

"В условиях активного расширения прямых расчетов в национальных валютах между российскими и китайскими компаниями объемы операций в сегменте "валютный своп" по паре "юань - рубль" и их значимость для функционирования других сегментов финансового рынка существенно возрастают", - подчеркивает Банк России.

ЦБ с 13 января возобновил проведение операций по покупке/продаже иностранной валюты на внутреннем валютном рынке в рамках реализации механизма бюджетного правила Минфином. В день начала этих операций Банк России продал юани на 3,2 млрд рублей. Минфин в рамках механизма бюджетного правила с 13 января по 6 февраля 2022 года планирует продать юани на 54,5 млрд рублей (на 3,2 млрд рублей в день).

ЦБ РФ Китай
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