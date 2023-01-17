Рынок акций РФ откатился ниже 2200п по индексу МосБиржи в рамках коррекции

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ во вторник скорректировался вниз на фоне локального ухудшения внешней фондовой конъюнктуры, в то время как нефть вернулась к росту (Brent превысила $86 за баррель). Индекс МосБиржи откатился ниже рубежа 2200 пунктов, при этом лидировали в снижении "Газпром" и бумаги финансовых компаний во главе со Сбербанком по факту выхода его отчета за декабрь по РСБУ.

По итогам основных торгов индекс МосБиржи составил 2196,84 пункта (-1,3%), индекс РТС - 1002,85 пункта (-2,1%); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже снизились в пределах 3,4%.

Доллар к 18:50 вырос до 69,01 рубля (+0,58 рубля).

Подешевели акции АФК "Система" (-3,4%), "Газпрома" (-2,1%), "Яндекса" (-2,1%), "НЛМК" (-2%), "Аэрофлота" (-1,9%), "Норникеля" (-1,7%), "Татнефти" (-1,6%), Polymetal (-1,6%), Сбербанка (-1,5% и -1,3% "префы"), "Московской биржи" (-1,4%), "Интер РАО" (-1,4%), расписки TCS Group (-1,4%), бумаги "Газпром нефти" (-1,2%), ВТБ (-1,2%), "Северстали" (-1%), "ЛУКОЙЛа" (-0,8%), "Магнита" (-0,8%), "Роснефти" (-0,7%), расписки OZON (-0,7%), акции "МТС" (-0,6%), "Сургутнефтегаза" (-0,5%), "НОВАТЭКа" (-0,5%), ПАО "Полюс" (-0,4%), "АЛРОСА" (-0,3%), "ММК" (-0,3%), "РусГидро" (-0,1%).

Сбербанк России в декабре 2022 года получил 125,5 млрд рублей чистой прибыли по РСБУ, что на 40,1% больше результата за декабрь 2021 года, говорится в сообщении банка. В целом за 2022 год чистая прибыль банка по РСБУ без учета событий после отчетной даты (СПОД) составила 300,2 млрд рублей. В 2021 году Сбербанк получил рекордную прибыль в 1,237 трлн рублей.

Подорожали акции UC Rusal (+1,3%), "префы" "Сургутнефтегаза" (+0,3%).

Инфляция в России во втором квартале 2023 года может опуститься ниже таргета в 4%, сообщил президент РФ Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам. "По первому кварталу мы ожидаем снижение (инфляции - ИФ) где-то до 5%, а затем во втором квартале может быть даже ниже 4%", - отметил президент.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 31,46 млрд рублей (из них 10,66 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 2,46 млрд рублей на бумаги "Газпрома" и 2,16 млрд рублей на акции "Магнита").

Мнение экспертов

По словам ведущего аналитика компании "Открытие Research" по глобальным исследованиям Андрея Кочеткова, отчетность Сбербанка стала поводом для фиксации прибыли в выросших ранее акциях банка.

Результаты последних трех месяцев показывают, что Сбербанк движется с опережением показателей 2021 года в среднем на 19,7%. Это очень хороший показатель роста, который свидетельствует о высоком спросе на банковские продукты и эффективности исполнения со стороны менеджмента. Благодаря сокращению операционных расходов на 12% в декабре и на 5% в целом за 2022 год банк смог заметно усилить рост чистой прибыли на фоне увеличения совокупного кредитного портфеля на 12,6% (до 31 трлн руб.). Рост кредитного портфеля и чистой прибыли должны послужить хорошей базой для возобновления дивидендных выплат, полагает аналитик.

Снизились акции "Газпрома" и "НОВАТЭКа" на фоне улучшения ситуации с ценами на газ в Европе - мягкая зима позволила рационально использовать накопленные в ПХГ объемы газа, и теперь есть уверенность, что текущую зиму Европа переживет без нового энергетического кризиса. "Конечно, остаются вопросы по поводу следующего отопительного сезона, так как в 2023 году европейские потребители не будут получать газ по "Северному потоку". Соответственно, текущая просадка котировок может оказаться временным затишьем", - считает Кочетков.

Две трети опрошенных в рамках Всемирного экономического форума в Давосе экономистов частного и государственного секторов считают неизбежной рецессию в мировой экономике, отметил аналитик.

Нефть к вечеру вторника усилила рост на фоне новостей от ОПЕК и заявлений генсека картеля Хайсаме аль-Гайсе в интервью Sky News Arabia о том, что потребление нефти в Китае увеличится на 500 тыс. б/с после отмены коронавирусных ограничений. Он также полагает, что рост спроса со стороны Индии и Китая позволит компенсировать слабость потребления в развитых странах. Как минимум уже в декабре объемы импорта нефти КНР выросли на 4% по сравнению с декабрем 2021 года. "В период новогодних праздников по китайскому календарю ожидается удвоение воздушного трафика по сравнению с аналогичным периодом год назад. Соответственно, закупки нефти должны активизироваться, и главным источником их удовлетворения станет российская нефть", - полагает Кочетков.

Главный аналитик Промсвязьбанка Алексей Головинов отмечает, что после выхода отчета Сбербанка акции ушли в "минус", тем самым сбросив локальную перекупленность. Однако откат котировок выглядит ограниченным и дает хорошую возможность долгосрочным инвесторам для покупок - в ближайшие дни бумаги должны вернуться к росту, полагает эксперт.

Из прочих сегментов сильно выглядел транспортный сектор, где лидировали в росте бумаги НМТП. Триггером стало сообщение о том, что металлурги обратились ФАС из-за сильного повышения тарифов на перевалку грузов в "Новороссийском морском торговом порту" с начала года. Потенциально это может привести к росту прибыли НМТП, считает аналитик.

Против рынка на повышенных объемах выросли акции "Русала". Причинами роста могли стать два фактора: рост цен на алюминий, которые обновили максимумы с середины июня, а также ожидания подробностей по новому акционерному соглашению с "Норникелем", полагает эксперт.

Индекс МосБиржи удержался вблизи важного уровня 2200 пунктов. В среду российский рынок акций может вернуться к росту с попытками протестировать 200-дневную среднюю, которая находится на отметке 2230 пунктов, считает Головинов.

По словам эксперта по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрия Бабина, нефть во вторник возобновила активный рост после локальной просадки, однако рубль по-прежнему слабо реагирует на внешние сигналы, на этот раз - позитивные. Вероятно, по его мнению, сказывается большой дисконт российской нефти к ключевым сортам.

Возобновлению роста нефтяных цен способствует слабость доллара. Кроме того, глава ОПЕК заявил, что альянм ожидает увеличения спроса на нефть в Китае в 2023 году на 0,5 млн б/с., к тому же во вторник вышли более сильные, чем ожидалось, данные по китайской экономике.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, акции НМТП и "Совкомфлота" выросли на фоне сообщений СМИ о росте морского экспорта сырой нефти из России на прошлой неделе до максимума с апреля прошлого года - 3,8 млн б/с. Поставки по Балтийскому морю увеличились на 626 тыс. б/с по сравнению с предыдущей неделей, поставки по Черному морю и через тихоокеанские порты также выросли. "Кроме того, появились сообщения о возможном обнулении НДС на судоремонтные работы в РФ в случае инвестиций пятой части годовой выручки судоремонтными предприятиями в течение семи лет в собственное развитие", - отмечает аналитик.

Сбербанк скорректировался после сообщений о получении чистой прибыли в 2022 году по РСБУ в размере 300 млрд руб. против 1,24 трлн руб. в 2021 году. Инвесторы зафиксировали в акциях часть полученной за предыдущие сессии прибыли, но в целом можно сказать, что Сбербанк в текущих непростых условиях показал финансовую устойчивость, констатирует Кожухова.

Зарубежные рынки

Зарубежные фондовые площадки во вторник воспрянули духом, что в случае с американскими биржами дает надежду на развитие краткосрочного и среднесрочного восходящего движения при закреплении выше важных сопротивлений. К новым локальным максимумам поднялись и фьючерсы на нефть, покупки которых ускоряются в ожидании увеличения спроса со стороны Китая. Индексы Мосбиржи и РТС просели ввиду фиксации прибыли, которая на данный момент укладывается в рамки коррекции. Российский рынок при прочих равных вполне может вернуться к росту в ближайшие дни, полагает аналитик.

Во вторник в Азии динамика индексов акций была смешанной (японский Nikkei 225 вырос на 1,2%, австралийский индекс S&P/ASX 200 просел на 0,1%, южнокорейский Kospi снизился на 0,9%, шанхайский Shanghai Composite - на 0,1%, гонконгский Hang Seng потерял 0,8%), также нет единого вектора в Европе (индекс FTSE просел на 0,3%, DAX и CAC 40 выросли на 0,3-0,4%) и в США (Dow просел на 0,9%, S&P 500 растет на 0,2%).

ВВП Китая в IV квартале 2022 года увеличился на 2,9% в годовом выражении, сообщило Государственное статистическое управление (ГСУ) страны. Таким образом, темпы роста существенно замедлились по сравнению с 3,9% в III квартале. Тем не менее, они превзошли консенсус-прогноз экспертов, предусматривавший рост на 1,8%, отмечает Trading Economics.

По итогам всего 2022 года экономика КНР увеличилась на 3%, что оказалось хуже целевого показателя роста, установленного китайским правительством на уровне 5,5%. Годовые темпы роста стали вторыми из самых низких с 1976 года. Более слабое повышение ВВП за этот период было зафиксировано лишь в 2020 году - 2,2%.

Данные о розничных продажах и промпроизводстве в КНР за декабрь оказались существенно лучше прогнозов, что поддержало оптимизм инвесторов в отношении перспектив экономики страны после снятия карантинных ограничений, отмечает Bloomberg.

Индекс производственной активности Нью-Йорка Empire Manufacturing в январе упал до минус 32,9 пункта при прогнозах роста до минус 8,6 пункта с декабрьского уровня минус 11,2 пункта.

Американский банк Goldman Sachs в IV квартале получил чистую прибыль и выручку хуже ожиданий. Как сообщается в пресс-релизе компании, выручка упала на 16,2% - до $10,59 млрд. Чистая прибыль в расчете на акцию составила $3,32. Опрошенные FactSet аналитики в среднем оценивали чистую прибыль банка на уровне $5,56 на акцию при выручке в $10,76 млрд.

Morgan Stanley, один из крупнейших банков США, резко сократил чистую прибыль в четвертом квартале 2022 года, однако показатель в расчете на акцию на 1 цент превысил прогнозы рынка. Как говорится в пресс-релизе банка, его чистая прибыль в октябре-декабре составила $2,27 млрд по сравнению с $3,7 млрд за тот же период прошлого года. Прибыль в расчете на акцию составила $1,26 против $2,01. Эксперты, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали чистую прибыль банка на уровне $1,25 на акцию при выручке в $12,54 млрд.

Нефть

На нефтяном рынке во вторник цены получили поддержку покупателей на новостях от ОПЕК. Стоимость мартовских фьючерсов на Brent к 18:50 по московскому времени во вторник составила $86,11 за баррель (+2% и -1% в понедельник), февральская цена WTI - $80,58 за баррель (+0,9% к уровню пятницы).

Прогноз спроса на нефть в 2022 и 2023 годах остается неизменным, свидетельствует ежемесячный отчет ОПЕК. Так, в 2022 году потребление нефти в мире составило 99,55 млн б/с, а в 2023 году оно вырастет на 2,2 млн б/с - до 101,77 млн б/с.

В то же время оценка спроса на нефть в первом квартале 2023 года повышена на 160 тыс. б/с по сравнению с предыдущим прогнозом (до 101,04 млн б/с). Улучшение прогноза вызвано "ожидаемым улучшением показателей экономики Китая на фоне ее повторного выхода из ограничений, связанных с COVID-19, в то время как в других регионах ожидается небольшое снижение из-за экономических проблем, которые, вероятно, повлияют на спрос на нефть", отмечают в ОПЕК.