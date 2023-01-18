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S&P 500 и Dow Jones снизились на отчетности банков

Nasdaq слабо вырос

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы преимущественно снизились по итогам торгов во вторник, инвесторы оценивали отчетность крупных банков и данные о деловой активности.

Индекс Dow Jones Industrial Average упал на 391,76 пункта (1,14%) и составил 33910,85 пункта.

Standard & Poor's 500 опустился на 8,12 пункта (0,2%) - до 3990,97 пункта.

Тем временем Nasdaq Composite прибавил 15,96 пункта (0,14%) и составил 11095,11 пункта.

В понедельник биржи США были закрыты в связи с празднованием Дня Мартина Лютера Кинга, а на прошлой неделе все три основных индекса зафиксировали лучший недельный рост с начала ноября.

"Рынок сильно начал этот год. Это может быть началом продолжительного повышательного тренда, хотя в подобных движениях в первые пару недель после неудачного года нет ничего необычного", - отметил старший технический стратег BTIG Джонатан Крински.

Тем временем индекс производственной активности Нью-Йорка Empire Manufacturing в январе рухнул до минус 32,9 пункта с минус 11,2 пункта в декабре, обновив минимум с мая 2020 года, показали опубликованные в понедельник данные. Аналитики, опрошенные Trading Economics, ожидали роста индикатора до минус 9 пунктов. Особенно резкое падение продемонстрировали субиндексы новых заказов и поставок.

Акции Goldman Sachs Group упали в цене на 6,4%, став лидером падения в индексе Dow Jones. Один из крупнейших американских банков отчитался о худших, чем ожидалось, чистой прибыли и выручке в четвертом квартале.

Цена бумаг Morgan Stanley, наоборот, выросла на 5,9%. Банк сократил чистую прибыль на 40% в минувшем квартале, однако показатель в расчете на акцию на 1 цент превысил прогнозы рынка.

Капитализация Travelers Cos. снизилась на 4,6%. Страховая компания обнародовала предварительную отчетность, которая не оправдала ожиданий аналитиков. Скорректированная прибыль в октябре-декабре, по предварительным данным, составила $3,40 на акцию, тогда как опрошенные FactSet эксперты прогнозировали, что этот показатель составит $4,04 на бумагу.

Котировки Bed Bath & Beyond упали на 13% после обвала на 30% в прошлую пятницу. Бумаги ритейлера демонстрируют повышенную волатильность в последние недели после того, как руководство компании предупредило о риске банкротства и анонсировало закрытие почти 130 магазинов сети.

Акции американского производителя бытовой техники Whirlpool Corp. подорожали на 0,4%, несмотря на предварительную отчетность, указавшую на существенный убыток по итогам минувшего года.

Торгующиеся в Нью-Йорке бумаги Alibaba Group Holding снизились в цене на 1,6% на сообщении The Wall Street Journal о том, что известный инвестор-активист Райан Коэн купил акции китайского онлайн-ритейлера на сотни миллионов долларов и частным образом подталкивает руководство компании к наращиванию объемов обратного выкупа акций.

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