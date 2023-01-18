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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:55

Сбербанк начал работать в Крыму

Сбербанк начал работать в Крыму
Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Сбербанк начинает работать в Крыму, уже установил на полуострове первые банкоматы, сообщили журналистам в пресс-службе кредитной организации.

"Сбербанк сформировал команду и начинает работать на полуострове Крым. Первые банкоматы банка уже установлены, в течение года сеть устройств самообслуживания заработает на всем полуострове", - говорится в комментарии банка.

"Постепенно в течение 2023 года будут открываться офисы банка, первые из них в крупнейших городах начнут работать в первом полугодии. В течение года будут развертываться все необходимые услуги и сервисы Сбербанка", - отметили в пресс-службе.

Сейчас в Крыму работает ограниченное количество банков, все они уже много лет находятся под санкциями. Крупнейшие российские банки ранее неоднократно заявляли, что не готовы открывать отделения на полуострове из-за неминуемой угрозы введения жестких ограничений со стороны США и ЕС.

Сбербанк в начале апреля 2022 года подпал под блокирующие санкции США. Аналогичные ограничения в отношении Сбербанка позже ввели и некоторые другие страны.

Сбербанк Крым
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