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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:55

Saudi Aramco станет единственным поставщиком для крупнейшего НПЗ в США

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Дочерняя компания Saudi Aramco - Aramco Trading Company (ATC) - приобрела 100% Motiva Trading и учредила на ее базе в Хьюстоне Aramco Trading Americas LLC, сообщает саудовская госкомпания.

Соглашение предполагает, что Aramco Trading Americas будет единственным поставщиком сырья и покупателем продукции Motiva Enterprises (c 2017 года под контролем Saudi Aramco), управляющей нефтеперерабатывающим заводом в городе Порт-Артур, крупнейшим в Северной Америке.

Предприятие может перерабатывать до 630 тысяч баррелей в день (порядка 31,5 млн тонн нефти в год) и производит бензин, авиакеросин, дизельное топливо и базовые масла.

Отмечается, что Aramco Trading Americas будет расширять торговый бизнес в Северной и Южной Америке.

Saudi Aramco получила полный контроль над Motiva Enterprises LLC в 2017 году в результате сделки с британо-нидерландской Royal Dutch Shell. Совместное предприятие было создано в 1998 году. Изначально совладельцем СП была компания Chevron, но она вышла из него в 2002 году.

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