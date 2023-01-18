Глава МЭА заявил, что нефтекомпании инвестициям предпочитают дивиденды

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Мировые нефтяные компания имеют потенциал для наращивания инвестиций за счет собственных средств, но предпочитают направлять деньги на выплаты акционерам, заявил Bloomberg TV глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль.

"Если мы говорим, например, о США, я не думаю, что нефтяным компаниям сложно инвестировать в плане наличия денег. У них много денег "в кармане". Но, я думаю, что вместо того, чтобы инвестировать, они предпочитают совершать выплаты акционерам", - сказал он.

По его данным, в 2022 году компании нефтегазового сектора получили выручку в размере $4 трлн, в то время как в обычный год эта сумма составляет около $1,5 трлн.

"Никто не может сказать, что у них недостаточно денег для инвестирования. У них нет намерений делать это, они возвращают деньги своим акционерам", - отметил глава МЭА.

Бироль также добавил, что снижение цены на нефть до $70-75 за баррель в перспективе может стать хорошим сигналом для мирового рынка и прежде всего для развивающихся стран.