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Принадлежащие "Росгеологии" 38% акций "Самаранефтегеофизики" передадут дочке "Роснефти"

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Правительство РФ дало согласие на отчуждение 37,9971% акций ПАО "Самаранефтегеофизика", принадлежащих АО "Росгеология", в пользу ООО "РН-Трейд" (входит в "Роснефть").

Соответствующее распоряжение подписано 18 января 2023 года и размещено на официальном портале правовой информации.

Пакет из 8 810 обыкновенных именных акций должен быть передан по цене не ниже рыночной, определенной на основании отчета независимого оценщика, и не ниже номинальной стоимости акций. Решение принято в соответствии с законом "О приватизации государственного и муниципального имущества".

Согласно последнему раскрытому списку аффилированных лиц "Самаранефтегеофизики", 31 декабря 2021 года "РН-Трейд" владела 54,972828% уставного капитала компании. Таким образом, ее доля может достигнуть 92,969895%.

"Самаранефтегеофизика" была создана в 1947 году для проведения полевых сейсморазведочных и промыслово-геофизических работ в Волго-Уральском регионе. Она была в числе геологических госкомпаний, перешедших на баланс "Росгеологии" после указа президента РФ в 2015 году.

В июле 2019 года "Роснефть" получила контроль над предприятием, так как акционеры "Самаранефтегеофизики" на годовом собрании решили не выплачивать дивиденды за 2018 год, и принадлежащие "Роснефти" "префы" автоматически получили право голоса. В октябре того же года акционеры приняли решение о досрочном прекращении полномочий "Росгеологии" в качестве управляющей организации "Самаранефтегеофизики" и назначили генеральным директором выдвиженца от "Роснефти" - Дениса Гирю.

В апреле 2022 года по решению акционеров главой "Самаранефтегеофизики" стал Роман Кротов.

Росгеология Роснефть РН-Трейд
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