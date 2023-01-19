Рынок акций США упал на слабых статданных и заявлениях представителей ФРС

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Американский рынок акций резко снизился в среду на фоне слабых статданных, а также заявлений представителей Федеральной резервной системы (ФРС) о необходимости дальнейшего подъема базовой процентной ставки.

Розничные продажи в Штатах в декабре упали на 1,1% относительно ноября, сообщило министерство торговли страны. Эксперты, опрошенные Bloomberg, в среднем ожидали их снижения на 0,9%. Темпы сокращения продаж ускорились по сравнению с ноябрем, когда они составили 1%.

Отчет Федеральной резервной системы (ФРС), также обнародованный в среду, показал максимальное за 15 месяцев сокращение объема промышленного производства в США в декабре. Промпроизводство снизилось на 0,7% по сравнению с ноябрем, тогда как эксперты прогнозировали его уменьшение на 0,1%.

В то же время рост цен производителей в стране замедлился в декабре до минимальных с марта 2021 года 6,2% в годовом выражении, сообщило Минтруда. Месяцем ранее цены увеличились на 7,3%. Консенсус-прогноз аналитиков, который приводит Trading Economics, предусматривал повышение цен производителей в декабре на 6,8%.

Президент Федерального резервного банка (ФРБ) Кливленда Лоретта Местер признала, что американская экономика начинает показывать "кое-что из того, что мы хотим видеть". При этом, она отметила, что считает необходимым дальнейшее повышение ставки Федрезервом.

Глава ФРБ Сент-Луиса Джеймс Баллард заявил в интервью The Wall Street Journal, что американскому ЦБ следует продолжить подъем базовой процентной ставки, чтобы добиться ослабления инфляционного давления. "Мы уже практически вошли в зону, в которой монетарная политика может называться ограничительной, но еще не находимся в ней", - сказал Баллард.

Региональный экономический обзор Beige Book, опубликованный в среду Федрезервом, показал, что экономическая активность в США в конце 2022 года - начале 2023 года оставалась стабильной, и представители бизнеса не ожидают ее увеличения в ближайшие месяцы.

ФРБ пяти округов сообщили о слабом или сдержанном увеличении общей активности, шести - о стабильном состоянии экономики или небольшом снижении, и еще одного - о существенном спаде.

Акции United Airlines Holdings подешевели на 4,6% по итогам торгов, несмотря на сильную отчетность и прогнозы авиакомпании. United Airlines вышла на прибыльный уровень в четвертом квартале 2022 года, успешно справившись с проблемами, вызванными сложными погодными условиями в конце года. Скорректированная прибыль и выручка авиаперевозчика превзошли прогнозы рынка.

Стоимость бумаг Microsoft Corp. упала на 1,9%. В среду компания подтвердила появившуюся ранее в СМИ информацию о том, что она готовится к сокращению порядка 10 тыс. рабочих мест. Глава Microsoft Сатья Наделла написал в корпоративном блоге, что сокращения затронут менее 5% сотрудников.

Цена акций Moderna Inc. поднялась на 3,3% благодаря тому, что компания сообщила об успешном испытании одной из своих вакцин.

Бумаги International Business Machines подешевели на 3,3% вслед за ухудшением оценки акций до "держать" с "покупать" аналитиками Morgan Stanley.

Цена акций оператора американской криптовалютной биржи Coinbase Global, анонсировавшей уход с японского рынка, упала на 7,3%.

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию рынка в среду упал на 613,89 пункта (1,81%) и составил 33296,96 пункта.

Standard & Poor's 500 снизился на 62,11 пункта (1,56%) - до 3928,86 пункта.

Nasdaq Composite потерял 138,1 пункта (1,24%) и составил 10957,01 пункта.