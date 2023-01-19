Рубль снижается к доллару и юаню на старте торгов вслед за нефтью

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Доллар США и юань укрепляются на Московской бирже на старте торгов в четверг, рубль слабеет на фоне снижения нефтяных цен и нестабильной ситуации на мировых рынках капитала.

По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 69,0975 руб./$1 (+35 коп. к уровню предыдущего закрытия). Доллар при этом оказался на 22,47 коп. выше уровня действующего официального курса.

Китайский юань к этому времени вырос на Московской бирже на 0,7 коп. - до 10,197 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", российская валюта на старте торгов продемонстрировала негативную динамику к доллару и юаню, испытывая давление со стороны нефтяных котировок, а также из-за неоднозначной ситуации на внешних фондовых площадках.

В среду после позитивного прогноза мирового спроса на топливо со стороны Международного энергетического агентства (МЭА) цены на нефть усилили подъем, но в конце сессии растеряли дневной рост и закрылись в минусе.

МЭА повысило на 160 тыс. б/с прогноз роста мирового спроса на нефть в 2023 году. Во втором квартале текущего года, как ожидают эксперты МЭА, глобальный спрос вырастет до 100,81 млн б/с, в третьем - до 102,86 млн б/с, а в четвертом - до 103,51 млн б/с, обновив исторический рекорд.

Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:01 мск составила $83,98 за баррель, что на 1,18% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составила к этому времени $78,36 за баррель, что на 1,41% ниже итогового значения предыдущей сессии.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона меняются разнонаправленно в ходе утренних торгов в четверг: китайский CSI300 поднялся на 0,21%, японский Nikkei 225 снижается на 1,51%, гонконгский Hang Seng опустился на 0,03 %, южнокорейский Kospi увеличился на 0,44%, австралийский индекс S&P/ASX 200 прибавил на 0,57%. Фьючерс на американский индекс S&P 500 снижается на 0,13 %.

Американский рынок акций резко снизился в среду на фоне слабых статданных, а также заявлений представителей Федеральной резервной системы (ФРС) о необходимости дальнейшего подъема базовой процентной ставки. Розничные продажи в Штатах в декабре упали на 1,1% относительно ноября, сообщило министерство торговли страны. Отчет Федеральной резервной системы (ФРС), также обнародованный в среду, показал максимальное за 15 месяцев сокращение объема промышленного производства в США в декабре. Промпроизводство снизилось на 0,7% по сравнению с ноябрем, тогда как эксперты прогнозировали его уменьшение на 0,1%.

Президент Федерального резервного банка (ФРБ) Кливленда Лоретта Местер признала, что американская экономика начинает показывать "кое-что из того, что мы хотим видеть". При этом, она отметила, что считает необходимым дальнейшее повышение ставки Федрезервом. Глава ФРБ Сент-Луиса Джеймс Баллард заявил, что американскому ЦБ следует продолжить подъем базовой процентной ставки, чтобы добиться ослабления инфляционного давления.

Региональный экономический обзор Beige Book, опубликованный в среду Федрезервом, показал, что экономическая активность в США в конце 2022 года - начале 2023 года оставалась стабильной, и представители бизнеса не ожидают ее увеличения в ближайшие месяцы.