Евразийский банк развития вышел из капитала "КАМАЗа"

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Евразийский банк развития (ЕАБР) вышел из уставного капитала ПАО "КАМАЗ", "вернув" дочерней структуре автопроизводителя (ООО "Финансово-лизинговая компания "КАМАЗ") 3,72% его акций, которые приобретал в рамках финансирования проекта развития камазовского модельного ряда.

ЕАБР стал акционером "КАМАЗа" более четырех лет назад. Автопроизводитель тогда сообщал о реализации 3,72% своих акций (26 млн 323 тыс. 427 штук) его "дочкой" (ООО "ФЛК "КАМАЗ") банку в рамках договора купли-продажи от 15 ноября 2018 г. Стоимость акции автопроизводителя на "Мосбирже" на закрытие торгового дня 14 ноября 2018 г. составляла 58 рублей. Таким образом, пакет оценивался в 1,53 млрд рублей.

Комментируя сделку, в "КАМАЗе" тогда поясняли, что автопроизводитель получит в лице ЕАБР стратегического партнера в реализации инвестпроектов. Банк со своей стороны сообщал, что предоставил "КАМАЗу" "финансирование в размере более 9,5 млрд рублей, в том числе для реализации инвестиционной программы". В его пресс-релизе отмечалось, что инвестиции пойдут на создание модельного ряда К5 – флагманской линейки, подвергшейся санкционному давлению в 2022 г. и поныне активно "импортозамещаемой" в части компонентов.

"При реализации данной сделки ЕАБР использовал инструменты акционерного и облигационного финансирования, позволив тем самым ПАО "КАМАЗ" сформировать оптимальную структуру привлечения средств", - отмечали в банке сразу после приобретения акций компании.

После начала военной операции на территории Украины "КАМАЗ" оказался под санкциями ЕС, Великобритании и США, а также Австралии, Канады, Новой Зеландии и Швейцарии. На этом фоне компания не стала публиковать отчетность по МСФО и список аффилированных лиц за I полугодие 2022 г.

Между тем, в разделе об акционерном капитале на своем сайте "КАМАЗ" накануне сообщил, что 3,72% акций вернулись ФЛК от ЕАБР. Сделка по их продаже в пользу камазовской "дочки", по данным компании, состоялась 12 июля 2022 г.

Цена бумаги "КАМАЗа" на "Мосбирже" на конец торгового дня 11 июля 2022 г. составляла 89,8 рублей. Таким образом, пакет, который ЕАБР продал ФЛК, оценивался в 2,36 млрд рублей.