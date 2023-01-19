Экс-гендиректор НЦИ Солодухин вернулся руководить компанией

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Гендиректором ООО "Национальный центр информатизации" (НЦИ, входит в "Объединенную приборостроительную корпорацию" госкорпорации "Ростех") назначен Константин Солодухин, который ранее уже возглавлял компанию, свидетельствуют данные информационно-аналитической системы "СПАРК-Интерфакс".

В пресс-службе НЦИ подтвердили "Интерфаксу" эту информацию.

"19 января 2023 года Константин Солодухин официально вернулся на должность генерального директора "Национального центра информатизации", входящего в госкорпорацию "Ростех". Занимая данную должность с 2016 года, он вывел НЦИ в лидеры российского IT-рынка. После перехода на должность заместителя генерального директора по развитию бизнеса в ОПК Константин Солодухин не прекращал курировать проекты НЦИ", - сказали в пресс-службе центра.

Прежний гендиректор НЦИ Алексей Агапов перешел на работу в частную компанию, сказали в НЦИ, но не уточнили, куда именно.

По данным ЕГРЮЛ, Агапов с 16 января назначен ВРИО гендиректора системного интегратора "РАМЭК-ВС".

Солодухин возглавлял НЦИ с января 2016 года. В марте 2022 года он перешел в "Объединенную приборостроительную корпорацию" на позицию заместителя генерального директора. В предыдущие годы он занимал руководящие посты в различных телеком-компаниях: был главой МТТ, гендиректором "Ростелекома", заместителем гендиректора "Мегафона", гендиректором "Синтерры".

НЦИ основан в 2014 году и вошел в состав госкорпорации "Ростех" как единый центр компетенций в области цифровых технологий. НЦИ является исполнителем государственных контрактов, федеральных и региональных проектов. В портфеле компании - ряд масштабных проектов и востребованных IT-продуктов. Решения НЦИ используют 83 региона России.