Хабаровское подразделение "Вертолетов России" возобновило работу после долгого перерыва

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - АО "Дальневосточный авиационный сервисный центр" (ДАСЦ, входит в ОАО "Вертолеты России") возобновило деятельность, сообщил в Telegram губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев. По его словам, с апреля 2022 года из-за отсутствия заказов завод был фактически законсервирован.

"Предприятие заключило несколько контрактов с авиакомпаниями на капремонт и сервисное обслуживание нескольких вертолетов Ми-8. В текущем году планируется приступить и к гособоронзаказу", - написал Дегтярев.

По его словам, наращивание производства потребует увеличения числа высококвалифицированных специалистов. Уже сейчас завод и профильные министерства прорабатывают этот вопрос и планируют привлекать не только опытные кадры, но и готовить их на месте, приглашая студентов на практику с дальнейшим трудоустройством.

АО "Дальневосточный авиационный сервисный центр" (АО "ДАСЦ") входит в ОАО "Вертолеты России". Предприятие специализируется на ремонте и техническом обслуживании вертолетов типа Ми-8Т, Ми-8МТ, Ми-8МТВ-1, Ми-8АМТ и их экспортных аналогов.