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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:36

Рубль на старте торгов незначительно изменился к доллару и юаню

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Доллар США и юань практически не меняются на Московской бирже на старте торгов в понедельник, рубль стабилен на фоне разнонаправленных сигналов, поступающих с мировых сырьевых и финансовых рынков.

По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 68,7825 руб./$1 (-4,75 коп. к уровню предыдущего закрытия). Доллар при этом оказался на 11,69 коп. выше уровня действующего официального курса.

Китайский юань к этому времени вырос на Московской бирже на 0,2 коп. - до 10,121 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", нацвалюта на старте торгов показывает боковую динамику, оказавшись под давлением противоречивых факторов. С одной стороны, нефтяные котировки снижаются, с другой - мировые рынки капитала показывают позитивную динамику.

Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:01 мск составила $87,26 за баррель, что на 0,42% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составила к этому времени $81,31 за баррель, не изменившись относительно итогового значения предыдущей сессии.

Биржи материкового Китая, Гонконга и Южной Кореи закрыты в связи с праздником (Новый год по лунному календарю). Работающие биржи Японии и Австралии в понедельник утром показывают положительную динамику: японский Nikkei 225 растет на 1,21%, австралийский индекс S&P/ASX 200 - на 0,1%. Фьючерс на американский индекс S&P 500 незначительно снизился - 0,08%.

Американские фондовые индексы активно выросли в пятницу, причем для индекса Nasdaq подъема хватило, чтобы завершить ростом третью неделю подряд. По итогам недели Dow Jones снизился на 2,7%, S&P 500 - на 0,7%, а Nasdaq увеличился на 0,6%.

Ключевым фактором, определившим пятничный подъем рынка акций США в целом и в особенности бумаг высокотехнологичных компаний, стали позитивные корпоративные новости от IТ-гигантов.

Московская биржа
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