Добыча золота в Якутии по итогам 2022 года увеличилась на 9,5% до 46 т

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Предприятия Якутии в 2022 году, по предварительным оценкам, увеличили объем добычи золота до 46 тонн, сообщила пресс-служба правительства республики.

"По предварительным оценкам, добыча по итогам 2022 года достигнет 46 тонн, что на 4 тонны (на 9,5% - ИФ) больше, чем в 2021 году", - говорится в сообщении.

Отмечается, что рост вызван увеличением производственных мощностей на предприятиях "Селигдар", "Полюс Алдан" и "Нерюнгри-Металлик" (входит в Nordgold).

Ранее глава республики Айсен Николаев сообщал, что запас прочности у золотодобывающих компаний, даже в условиях санкций, достаточно большой. "Они достаточно хорошо подготовились к золотодобывающему сезону, в том числе заранее провели обновление техники", - сказал он.

По данным пресс-службы правительства республики, в Якутии 794 месторождения с запасами золота. Из них более 67% сосредоточено в коренных месторождениях, причем 15% такого золота пригодно к добыче открытым способом.