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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:26

Airbus выделит в самостоятельную компанию проект высотных беспилотников Zephyr

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Европейская аэрокосмическая корпорация Airbus SE планирует выделить в самостоятельную компанию программу по выпуску высотных беспилотников Zephyr, рассчитывая создать на ее основе подразделение в сфере телекоммуникаций и наблюдения за поверхностью Земли, пишет газета Financial Times.

Подразделение может приступить к коммерческим операциям до конца 2024 года.

Airbus привлекла Morgan Stanley для поиска внешних партнеров, которые помогли бы ускорить коммерциализацию проекта.

Компания "готова монетизировать" операции по выпуску беспилотников и создать "полный бизнес" вокруг них, заявил глава программы Самер Халави в интервью FT.

"Airbus не является провайдером телекоммуникационных услуг, - сказал он. - Идея выделения Zephyr состоит в том, чтобы привлечь партнеров-единомышленников и иметь возможность масштабировать этот бизнес".

Подразделение, которое будет работать под брендом Aalto, уже ведет переговоры с рядом коммерческих клиентов и потенциальных стратегических партнеров.

Airbus намерена остаться владельцем Aalto, но рассмотрит возможность привлечения сторонних инвестиций, чтобы ускорить достижение поставленных целей.

Последняя модификация беспилотника Zephyr Z8, работающего за счет солнечной энергии, имеет массу всего 75 кг при размахе крыла 25 метров. Он может подниматься на высоту более 21,3 тыс. метров.

Airbus Zephyr
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