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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:26

Японские страховщики повысят премии за перевозку российского СПГ

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Японские страховщики планируют увеличить страховые премии для судов, занимающихся перевозками сжиженного природного газа в территориальных водах России, примерно на 80% начиная со среды, пишет издание Nikkei.

Такая мера станет ответом на действия иностранных перестраховочных фирм, которые поднимают свои расценки на фоне повышенных геополитических рисков.

Ожидается, что транспортные компании также начнут увеличивать ставки фрахта, что может оказать повышательное давление на цены на газ, отмечает Nikkei.

Япония
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