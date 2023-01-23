Зарубежные продажи корейской лапши в 2022 г. достигли рекордных $1,71 млрд

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Продажи традиционной лапши быстрого приготовления рамен за пределами Южной Кореи достигли рекорда в прошлом году благодаря всплеску популярности южнокорейской поп-культуры в мире, пишет издание Pulse News.

Зарубежные продажи лапши от четырех крупнейших производителей - Nongshim, Samyang Foods, Ottogi и Paldo - в минувшем году составили 2,1 трлн вон ($1,71 млрд). В самой Южной Корее продажи достигли 2,4 трлн вон.

Крупнейшим производителем лапши стала компания Nongshim с долей рынка свыше 50% и совокупными продажами в 2,3 трлн вон, второе место заняла Samyang Foods, заработавшая 840 млрд вон.