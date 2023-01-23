Рынок акций РФ начал неделю с роста на внешнем оптимизме

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ начал неделю с роста на фоне позитивных сигналов с внешних фондовых площадок и дорожающей нефти (Brent превысила $88,6 за баррель); лидировали в росте расписки Ozon и бумаги "Яндекса", но просели акции "Норникеля" на дивидендных новостях.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2185,31 пункта (+0,9%), индекс РТС - 998,69 пункта (+0,7%); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже выросли в пределах 3,3%.

Доллар к 18:50 вырос до 68,94 рубля (+0,11 рубля), утром курс опускался до 68,47 руб. за доллар.

Подорожали расписки OZON (+3,3%), акции "Яндекса" (+2,4%), "АЛРОСА" (+2,2%), "Газпром нефти" (+2,2%), Сбербанка (+2,1% и +1,3% "префы"), "Аэрофлота" (+1,9%), Polymetal (+1,7%), "Магнита" (+1,5%), "ММК" (+1,3%), ВТБ (+1,2%), АФК "Система" (+1,1%), UC Rusal (+1%), "РусГидро" (+0,9%), "Сургутнефтегаза" (+0,8% и +0,7% "префы"), "Газпрома" (+0,7%), "НЛМК" (+0,7%), расписки TCS Group (+0,7%), бумаги "Роснефти" (+0,6%), "Северстали" (+0,6%), "ЛУКОЙЛа" (+0,5%), "Московской биржи" (+0,5%), "Татнефти" (+0,5%), ПАО "Полюс" (+0,2%), "Интер РАО" (+0,1%).

Подешевели акции "Норникеля" (-1%), "НОВАТЭКа" (-0,6%), "МТС" (-0,2%).

Менеджмент "Норильского никеля" предложил направить на дивиденды за 2022 год $1,5 млрд, сообщило агентство РБК со ссылкой на три источника, близких к совету директоров "Норникеля". Эта сумма почти в четыре раза меньше суммарного уровня выплат за 2021 год, когда "Норникель" перечислил акционерам в общей сложности $5,6 млрд ($3,2 млрд - промежуточные дивиденды за девять месяцев и $2,4 млрд - финальные дивиденды). Представитель "Норникеля" не комментирует ситуацию.

Предложение обсуждалось на совете директоров компании 15 декабря прошлого года, когда рассматривался бюджет "Норникеля" на будущий год. Менеджмент мотивировал сокращение дивидендов растущей инвестпрограммой. Представители "Русала" "на удивление мирно" восприняли это предложение, реакция акционеров была "понимающей", сообщил один из источников РБК.

Как отмечает руководитель отдела акций УК "Первая" Антон Кравченко, на глобальных рынках в начале недели установился умеренный оптимизм в ожидании публикации важных макроэкономических данных в Европе и США во второй половине недели. Кроме того, на рынке энергоносителей наблюдается рост, что также способствует росту российских индексов.

Среди лидеров снижения выступили бумаги "Норникеля" на фоне известий о более низких дивидендах, чем ожидалось. Нефть Brent превысила $88 за баррель, краткосрочная восходящая тенденция сохраняет свою актуальность - возможен дальнейший рост котировок в диапазон $90-91 за баррель на ожиданиях восстановления китайской экономики в среднесрочной перспективе после снятия ковидных ограничений, а также на краткосрочном всплеске спроса в период празднования Нового года по лунному календарю. Так, например, на фоне праздников в 15 крупных городах Китая автомобильный трафик в этом месяце вырос на 22% г/г, отмечает эксперт.

Коррекционный отскок индекса МосБиржи впоследствии может перерасти в восходящее движение в рамках краткосрочного тренда в сторону диапазона 2230-2260 пунктов, полагает Кравченко.

Как отмечает инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин, рост рынка акций РФ в понедельник был фронтальным, лучше остальных при этом смотрелись представители финансового, потребительского секторов и IT-компании. Бумаги нефтяных компаний пользовались умеренным спросом, несмотря на рост цен на нефть - покупатели предпочитают осторожничать на фоне приближения вступления в силу с 5 февраля "потолка цен" на нефтепродукты из России.

Нефть Brent нацелилась на отметку $90 за баррель на сообщениях о росте спроса на топливо в Китае. В самой КНР биржи будут закрыты до конца недели в связи с празднованием Нового года по лунному календарю, Гонконгская биржа возобновит торги в четверг, 26 января.

Инвесторы обратили внимание на выступление члена управляющего совета ЕЦБ Петера Казимира, заявившего, что европейский регулятор должен еще дважды повысить процентную ставку на 50 б.п., несмотря на замедление инфляции. Во вторник существенного изменения общего сантимента не ожидается, внимание может быть приковано к статистике (первые оценки январских PMI в производстве и секторе услуг еврозоны и США).

Российский рынок при сопутствующей конъюнктуре может продолжить умеренный рост, при этом крепость рубля перед пиком налоговых выплат и отставание нефтяных "фишек" могут сдерживать подъем. Прогноз по индексу МосБиржи на 24 января - 2120-2220 пунктов, полагает Бахтин.

По словам ведущего аналитика "Открытие Research" по глобальным исследованиям Андрея Кочеткова, индекс МосБиржи поднялся выше 20-, 50- и 100-дневных средних в начале недели. Примечательно, что 200-дневная продолжает сближаться с текущим значением индекса и находится уже на уровне 2224 пункта, где индекс был на недавнем пике. Акции "Норникеля" просели на предложениях менеджмента снизить объем дивидендных выплат в пользу увеличения инвестиционной программы.

Активно повышались акции сектора информационных технологий. Минцифры предлагает закрепить за IT-компаниями нулевую ставку налога на прибыль бессрочно, или также бессрочно вернуть ставку налога в размере 3%. Ранее существовали опасения, что в 2024 году компании начнут платить налог на прибыль в размере 20%. Дополнительным позитивом для бумаг "Яндекса" стали новости о планах развития пунктов выдачи в малых городах.

"Нефть возобновила рост на фоне обнадеживающих новостей из Китая, где активно растет дорожный и авиационный трафик. Плюс к этому страны G7 намерены отложить пересмотр потолка цен на российскую нефть до марта, чтобы оценить влияние другого потолка цен на нефтепродукты", - отмечает аналитик.

В Европе покупки акций сдерживались заявления представителей ЕЦБ. Член совета управляющих ЕЦБ Клаас Нот заявил в воскресенье, что повышение ставки на 50 базисных пунктов будет рассматриваться как на февральском, так и на мартовском заседаниях. Впрочем, банковский сектор реагировал на подобные слова достаточно позитивно. Текущая неделя будет насыщенной для европейских инвесторов, поскольку запланировано несколько публичных выступлений председателя ЕЦБ Кристин Лагард, а также во вторник выйдут предварительные индексы деловой активности за январь, отмечает Кочетков.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, рынок акций РФ начал неделю с роста благодаря покупкам в потребительском, финансовом и транспортном секторах.

Бумаги Ozon в понедельник обновили максимум с середины февраля 2022 года на фоне веры инвесторов в благоприятные перспективы компании. Так, Ozon арендовал крупный логопарк в Подмосковье вместо Aliexpress, что, по сообщениям СМИ, стало крупнейшей сделкой на рынке складов в 2022 году. Polymetal (415,8 рубля) достиг пика с первой половины сентября прошлого года перед публикацией в среду операционных результатов за IV квартал 2022 года и проведением "Дня инвестора и аналитика". Инвесторы отыгрывают возможные благоприятные сигналы, при этом бумаги все ближе подходят к важному долгосрочному сопротивлению 428,3 руб., у которого без веских позитивных драйверов может начаться фиксация прибыли, полагает аналитик.

Акции "Норникеля" просели на дивидендных новостях, а во вторник ГМК должен опубликовать операционные результаты за IV квартал и весь 2022 год. С технической точки зрения акции "Норникеля" в понедельник отступили от минимумов дня и сохраняют важную среднесрочную поддержку 14500 руб. (средняя полоса Боллинджера недельного графика), но в целом сила "бычьего" тренда по бумагам ослабевает. Сопротивлением выступает уровень 15500 руб. При закреплении ниже 14000 руб. риски движения бумаг ГМК к локальным минимумам (в район 13500 руб. и ниже) возрастут, считает Кожухова.

В Азии в понедельник рынки акций подросли (японский Nikkei 225 вырос на 1,3%, австралийский индекс S&P/ASX200 - на 0,1%, биржи материкового Китая и Гонконга, а также Южной Кореи закрыты в связи с празднованием нового года по лунному календарю), "плюсуют" Европа (индексы DAX, FTSE, CAC40 растут на 0,3-0,4%) и США (индексы растут на 0,7-1,5% во главе с Nasdaq).

На нефтяном рынке цены вечером продолжают подъем после утренней коррекции. Стоимость мартовских фьючерсов на Brent к 18:50 по московскому времени составила $88,66 за баррель (+1,2% и +1,7% в пятницу), мартовская цена WTI - $82,2 за баррель (+0,7% и +1,3% в пятницу).

По итогам прошедшей недели Brent подорожала на 2,8%, WTI - на 1,8%, причем рынок завершил в "плюсе" вторую неделю подряд.

Трейдеры продолжают оценивать перспективы спроса на нефть в Китае после снятия карантинных ограничений. В период праздников, которые будут длиться до конца текущей недели, многие люди совершают поездки, что должно вызвать существенный рост спроса на топливо, а уже после завершения выходных эксперты ждут повышения промышленной активности в КНР, отмечает Bloomberg.

Кроме того, в центре внимания рынка остается ситуация в России после вступления в силу эмбарго на поставки нефти из страны и введения странами G7 "потолка" цен.

По данным Международного энергетического агентства (МЭА), общий объем нефтяного экспорта из РФ в декабре снизился на 2,5% к ноябрю, до 7,8 млн б/с в сутки, поскольку поставки сырья в ЕС сократились.

Экспорт российской нефти в декабре снизился на 6%, до 4,7 млн б/с, что является самым низким показателем в прошлом году. В то же время продажа нефтепродуктов выросла на 3,3%, до 3,1 млн б/с.

Согласно прогнозу МЭА, к концу первого квартала объем производства нефти в РФ будет примерно на 1,6 млн б/с ниже, чем до начала операции на Украине.

Во "втором эшелоне" на Московской бирже лидерами роста выступили акции ПАО "РКК "Энергия" (+27,9%), ПАО "Южуралникель" (+24,8%), расписки HeadHunter (+5,8%), "префы" ПАО "Славнефть-Мегионнефтегаз" (+8%), "ОМЗ" (+6%) и ПАО "Казаньоргсинтез" (+5,3%), бумаги ПАО "Ковровский механический завод" (+5,2%).

Подешевели бумаги OR Group (-1,4%), "префы" ПАО "Лензолото" (-1,1%), бумаги ПАО "Якутская топливно-энергетическая компания" (-0,7%), "Мечела" (-0,7%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 23,08 млрд рублей (из них 7,51 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 2,21 млрд рублей на бумаги "Газпрома" и 1,93 млрд рублей на акции "Норникеля").