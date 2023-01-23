SEC оштрафовала Bloomberg на $5 млн за нарушения в оценке стоимости активов

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) США оштрафовала компанию Bloomberg Finance L.P. на $5 млн за неверное раскрытие информации в платном сервисе BVAL относительно стоимости некоторых активов с фиксированной доходностью.

Как говорится в пресс-релизе SEC, в период как минимум с 2016 года по октябрь 2022 года Bloomberg не сообщал клиентам сервиса о том, что оценка стоимости некоторых активов могла основываться всего на одном источнике, например, на данных от одного брокера. Это не соответствует методологии Bloomberg.

"Bloomberg играет важнейшую роль в качестве поставщика услуг ценообразования участникам рынка бумаг с фиксированной доходностью, поэтому обязанностью компании является предоставление достоверной информации своим клиентам о процессах ценообразования", - отметил глава отдела сложных финансовых инструментов в SEC Осман Навас.

Bloomberg согласился заплатить штраф в обмен на отсутствие необходимости признавать свою вину. Компания также обязалась прекратить нарушающую правила практику и по собственной инициативе внесла изменения в процессы работы сервиса BVAL.