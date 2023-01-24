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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:26

Европейские акции выросли в понедельник

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Фондовые индексы крупнейших стран Западной Европы завершили в плюсе торги в понедельник благодаря падению цен на природный газ и надеждам на то, что открытие экономики Китая окажет положительное влияние на всю мировую экономику.

Сводный индекс крупнейших европейских компаний Stoxx Europe 600 увеличился на 0,54% и составил 454,58 пункта.

Германский индикатор DAX повысился на 0,47%, британский FTSE 100 - на 0,24%, французский CAC 40 - на 0,58%. Итальянский FTSE MIB и испанский IBEX 35 прибавили 0,2% и 0,3% соответственно.

Европейскому центральному банку (ЕЦБ), вероятно, придется продолжить повышение ставки на 50 базисных пунктов как в феврале, так и в марте, заявил глава ЦБ Нидерландов Клаас Кнот в интервью нидерландской вещательной компании WNL. По его словам, подъем ставок продолжится и в последующие месяцы.

В интервью итальянской газете La Stampa Кнот, который также входит в совет управляющих ЕЦБ, заявил, что говорить о возможности замедления темпов увеличения ставок к лету "слишком рано".

Между тем экономисты теперь не исключают, что еврозона сможет избежать рецессии в этом году, что представляет собой резкий разворот от пессимистичных настроений последнего времени.

Согласно результатам опроса, проведенного авторитетной компанией Consensus Economics, экономика еврозоны увеличится на 0,1% в 2023 году. При этом всего месяц назад аналитики прогнозировали спад. Перемена обусловлена, в том числе, снижением цен на энергоносители и более ранним, чем ожидалось, открытием китайской экономики, что может дать толчок повышению мирового спроса, пишет Financial Times.

Котировки акций британской National Express Group Plc увеличились на 1%. Германское подразделение компании National Express Rail GmbH выиграло контракт на управление железнодорожными пассажирскими перевозками на двух маршрутах в Рурской области до 2033 года стоимостью 1 млрд евро.

В Великобритании наиболее существенно подорожали акции почтовой службы International Distributions Services Plc (+4,8%) и ритейлера Ocado Group (+3,9%).

В Германии лидерами роста стали бумаги Sartorius AG Pfd., поставляющей решения для биофармацевтических исследований, и девелопера Vonovia - акции подорожали на 4,8% и 2,9% соответственно.

Кроме того, цена акций автопроизводителя Porsche выросла на 1,6% на новости, что главой инжинирингового подразделения компании с 1 июня станет Маркус-Кристиан Эберль, а должность операционного директора подразделения займет Дирк Филипп.

Капитализация итальянского футбольного клуба "Ювентус" упала на 5,1% на новости, что Федеральный апелляционный суд Италии снял с команды 15 очков в чемпионате страны в связи с финансовыми махинациями руководства клуба. Как сообщалось, "Ювентус" обвинялся в сокрытии около 200 млн евро убытков в период с 2018 по 2020 год.

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