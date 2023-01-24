Компании РФ в 2022 году купили грузинского вина почти на $161 млн

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Российские компании в 2022 году приобрели грузинского вина почти на $161 млн, или 73 128 тонн, сообщила Национальная служба статистики Грузии.

РФ была, как и в предшествующие годы, основным покупателем грузинского вина. Более того, доля РФ среди покупателей грузинского вина составила 63,7% всего объема экспорта вина из страны против 54,6% в 2021 году.

На втором месте Польша – $14,5 млн, 6 706 тонн. Далее следует Украина, которая по сравнению с 2021 годом уступила второе место Польше – $13,5 млн, 6 446 тонн. В десятке крупнейших покупателей грузинского вина также Китай ($12,5 млн), Казахстан ($10 млн), Белоруссия ($7,5 млн), США ($5,2 млн), Латвия ($4,3 млн), Германия ($3,2 млн) и Литва ($2,1 млн).

Всего Грузия в 2022 году отправила на экспорт 106 693 тонны вина. Общая стоимость этой продукции составила $252 млн, что на 5% больше, чем в 2021 году.

Вино постоянно занимает ведущие позиции в списке грузинской экспортной продукции. В 2022 году вино заняло 5-е место, его доля в общем объеме экспорта составила 4,5%.