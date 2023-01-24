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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:09

И.о. гендиректора онлайн-кинотеатра Premier стал Сергей Стамболцян

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Директор по продукту онлайн-кинотеатра Premier Сергей Стамболцян стал исполняющим обязанности генерального директора сервиса вместо занимавшей этот пост Софьи Митрофановой, сообщили в пресс-службе холдинга "Газпром-медиа" (ГПМ).

В ГПМ уточнили, что Стамболцян начнет работать в качестве и.о. главы сервиса с 4 февраля. С октября 2022 года он занимал должность директора по продукту Premier, а до этого больше года работал в команде ГПМ над созданием продуктов на основе данных и развитием технологий цифровых активов.

У него больше 15 лет опыта работы в компаниях технологического сектора.

Митрофанова, возглавившая Premier в августе 2021 года, покидает компанию, чтобы заняться независимым продюсированием, сообщили ранее 24 января "Ведомости".

Онлайн-кинотеатр PREMIER был запущен в августе 2018 года и выпустил более 50 оригинальных проектов, из которых 30 вышли в 2022 году. По данным ГПМ, по итогам 2022 года количество платящих подписчиков платформы выросло на 45%, до 3,6 млн, а выручка выросла на 22% к 2021 году.

Premier Сергей Стамболцян Софья Митрофанова Газпром-медиа
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