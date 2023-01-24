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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:09

"Азбука вкуса" в феврале проведет сбор заявок на облигации объемом 2 млрд рублей

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - ООО "Городской супермаркет" (операционная компания торговой сети "Азбука вкуса") планирует в феврале провести сбор заявок на приобретение 10-летних облигаций серии БО-П02 с 2-летней офертой объемом 2 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Ориентир ставки 1-го купона 10,25-10,50% годовых, что соответствует доходности к оферте в диапазоне 10,65-10,92% годовых. Купоны квартальные.

Организаторами выступят БКС КИБ, Газпромбанк и Тинькофф банк.

В настоящее время в обращении находится выпуск биржевых облигаций компании на 3,5 млрд рублей с погашением в 2029 году.

"Азбука вкуса" объединяет более 170 магазинов разных форматов в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге, интернет-магазин av.ru.

Азбука вкуса
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