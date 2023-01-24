"Газпромбанк" приостановит переводы в долларах

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Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Газпромбанк (ГПБ) приостановит переводы в долларах США из-за решений американских банков-корреспондентов.

"В связи с односторонними решениями американских финансовых институтов обслуживание корреспондентских счетов Газпромбанка в долларах США в JPMorgan Chase Bank и Bank of New York Mellon будет прекращено", - говорится в сообщении ГПБ.

Банк просит клиентов не пользоваться его услугами по трансграничным переводам в долларах США начиная с 27 января включительно.

"Это никак не повлияет на работу Газпромбанка, обслуживание счетов и депозитов наших клиентов в долларах, а также трансграничные переводы в других валютах продолжатся", - говорится в сообщении ГПБ в его telegram-канале.

Газпромбанк подчеркивает, что исполняет все обязательства перед клиентами в полном объеме во всех валютах, физические и юридические лица имеют непрерывный доступ к своим денежным средствам и сервисам.

Ранее многие российские банки из-за действий иностранных банков-корреспондентов были вынуждены приостановить полностью или частично переводы в иностранной валюте (в основном в долларах и евро).