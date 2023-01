NYSE ненадолго приостановила торги акциями нескольких десятков компаний

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Нью-Йоркская фондовая биржа (NYSE) в начале торгов во вторник неожиданно приостановила торги акциями нескольких десятков компаний.

CNBC сообщила, что проблема носила явно технический характер и была достаточно быстро решена.

В число компаний, которых затронула эта остановка, вошли Nike Inc., Walmart Inc., Verizon Communications, 3M Co., Morgan Stanley, Wells Fargo, McDonald's Corp., Rio Tinto и Shell, говорится в сообщении на сайте NYSE.

Биржа не ответила на запрос о комментариях со стороны издания MarketWatch.