S&P 500 и Nasdaq снизились во вторник, Dow Jones завершил торги в плюсе

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы S&P 500 и Nasdaq снизились во вторник, в то время как Dow Jones Industrial Average завершил день "в плюсе".

Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в производственной сфере США в январе увеличился до 46,8 пункта по сравнению с 46,2 пункта месяцем ранее, согласно предварительным данным S&P Global, которая рассчитывает показатель. Это оказалось лучше среднего прогноза аналитиков, составлявшего 46 пунктов, по данным Trading Economics.

Тем не менее, значение индикатора ниже 50 пунктов говорит о замедлении деловой активности в секторе.

Котировки акций 3M Co. упали по итогам торгов на 6,2%. Компания, выпускающая более 50 тыс. наименований различных товаров, сократила чистую прибыль в четвертом квартале в 2,5 раза и дала пессимистичный прогноз на нынешний год. Кроме того, она объявила о намерении уволить 2,5 тыс. сотрудников.

Железнодорожный оператор Union Pacific Corp. в октябре-декабре сократил чистую прибыль на 4,1%, при этом выручка увеличилась на 7,8%, но не дотянула до прогноза. Цена бумаг компании упала на 3,3%.

Аналитики Bernstein ухудшили рекомендации для акций производителя спортивной продукции Lululemon Athletica, что вызвало снижение их стоимости на 1,5%.

Нефтесервисная Halliburton Co. в четвертом квартале сократила чистую прибыль на 20,4%, несмотря на повышение выручки на 30,5%. Стоимость ее акций опустилась на 1,8%.

Бумаги Johnson & Johnson завершили торги на уровне предыдущего дня. Крупнейший мировой производитель товаров для здоровья сократил чистую прибыль в октябре-декабре на 25,7%. Выручка снизилась на 4,4% и оказалась хуже прогнозов. При этом J&J прогнозирует по итогам 2023 года скорректированную прибыль в диапазоне $10,45-10,65 на акцию, в то время как эксперты оценивают ее в среднем в $10,33 на акцию.

Между тем цена акций General Electric Co. выросла на 1,2%. Компания вернулась на прибыльный уровень в последние три месяца прошлого года, а рост выручки и показатель свободного денежного потока превысили ожидания рынка.

Акции Verizon Communications подорожали на 2%. Телекоммуникационная компания увеличила чистую прибыль в октябре-декабре на 41%, а скорректированная прибыль и выручка оказались лучше прогнозов.

Военно-промышленный концерн Lockheed Martin увеличил выручку в четвертом квартале на 7%, что оказалось существенно лучше прогнозов рынка. Цена бумаг компании повысилась на 1,8%.

Капитализация Travelers Cos. поднялась на 3,7%. Одна из крупнейших компаний в сфере страхования недвижимости и от несчастного случая в США в минувшем квартале сократила чистую прибыль на 39%, однако ее выручка продемонстрировала подъем вопреки прогнозам аналитиков.

Dow Jones Industrial Average во вторник увеличился на 104,4 пункта (0,31%) и достиг 33733,96 пункта. Лидерами роста котировок среди компонентов индекса стали акции Travelers и Verizon.

Значение Standard & Poor's 500 за день уменьшилось на 2,86 пункта (0,07%), составив 4016,95 пункта.

Индекс Nasdaq Composite по итогам сессии потерял 30,14 пункта (0,27%) - до 11334,27 пункта.