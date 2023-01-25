Российский рынок акций открылся снижением индексов РТС и МосБиржи на 0,1-0,4%

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ на старте торгов в среду сохранил негативный настрой на фоне ухудшения внешней конъюнктуры и просевшей накануне нефти; индексы РТС и МосБиржи за минуту торгов просели на 0,1-0,4%, при этом растут акции Polymetal на фоне вышедшего производственного отчета компании.

К 10:01 индекс МосБиржи составил 2165,2 пункта (-0,4%), индекс РТС - 989,78 пункта (-0,1%); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже снизились в пределах 1,6%.

Доллар просел до 68,91 рубля (-0,09 рубля).

Подешевели расписки OZON (-1,6%), акции АФК "Система" (-1,4%), "Аэрофлота" (-1%), "Московской биржи" (-0,7%), Сбербанка (-0,7% и -0,6% "префы"), ВТБ (-0,7%), "Магнита" (-0,7%), расписки TCS Group (-0,7%), бумаги "ЛУКОЙЛа" (-0,5%), "МТС" (-0,5%), "ММК" (-0,5%), "АЛРОСА" (-0,4%), "Газпром нефти" (-0,3%), "Газпрома" (-0,2%), "Роснефти" (-0,2%), "Татнефти" (-0,2%), "Норникеля" (-0,2%), "Интер РАО" (-0,2%), "Яндекса" (-0,2%), "Северстали" (-0,1%), "Сургутнефтегаза" (-0,1% и -0,4% "префы"), "РусГидро" (-0,1%).

Подорожали акции Polymetal (+2,1%), ПАО "Полюс" (+0,7%), "НЛМК" (+0,1%), "НОВАТЭКа" (+0,1%).

Polymetal в IV квартале увеличил производство на 16% г/г, до 540 тыс. унций золотого эквивалента, сообщила компания. По итогам 2022 года выручка сократилась на 3% (до $2,8 млрд), а в IV квартале выросла на 30%. Polymetal также подтвердил прогноз производства на 2023 год в объеме 1,7 млн унций.

Аналитики Промсвязьбанка полагают, что индекс МосБиржи продолжит двигаться в диапазоне 2150-2200 пунктов. Наибольшие опасения вызывают бумаги нефтегазовых компаний, без которых развить полноценный рост рынка будет крайне проблематично, а также акции золотодобытчиков. Бумаги ПАО "Полюс" и Polymetal могут локально скорректироваться вниз после продолжительного роста.

Как отмечают аналитики "БКС Мир инвестиций", российский рынок акций продолжит торговаться в боковике в отсутствие драйверов роста. Однако инвесторы не спешат закрывать свои позиции без серьезной причины, поэтому боковая торговля может сохраниться на долгое время. В американском индексе S&P 500 пока перевес на стороне покупателей, но все может измениться в преддверии заседания ФРС - главное событие начала года состоится уже на следующей неделе. Китайский рынок все еще закрыт из-за новогодних праздников, но Гонконг возобновит торги в четверг.

Картель ОПЕК+, скорее всего, займет выжидательную позицию на февральском заседании - текущие цены на нефть около $84-87 за баррель, вероятно, достаточно комфортны для картеля в ожидании прояснения ситуации с динамикой спроса в Китае в 2023 году, полагают эксперты БКС.

В США накануне снизились индексы S&P 500 (-0,1%) и Nasdaq (-0,3%), но подрос Dow Jones (+0,3%).

Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в производственной сфере США в январе увеличился до 46,8 пункта по сравнению с 46,2 пункта месяцем ранее, согласно предварительным данным S&P Global, которая рассчитывает показатель. Это оказалось лучше среднего прогноза аналитиков, составлявшего 46 пунктов, по данным Trading Economics.

Тем не менее, значение индикатора ниже 50 пунктов говорит о замедлении деловой активности в секторе.

В среду на рынках Азии также отмечается смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 0,4%, австралийский индекс S&P/ASX 200 просел на 0,3%), "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P500 просел на 0,4%).

Активность торгов остается ниже обычного уровня, поскольку биржи Китая и Гонконга закрыты в связи с празднованием Нового года по лунному календарю, отмечает MarketWatch. Инвесторы оценивают отчетность крупных компаний за минувший квартал и статданные из Австралии.

Как стало известно в среду, потребительские цены в Австралии в декабре выросли на 8,4% в годовом выражении после подъема на 7,3% в ноябре и существенно опередив прогноз, составлявший 7,6%. Резкое ускорение инфляции во многом объясняется ростом цен на недвижимость (так, новостройки подскочили в цене на 16%) и автомобильное топливо (10,8% после роста на 8,4% в ноябре), а также на отдых и культурные мероприятия (+14,4% против 5,8%). В IV квартале инфляция составила 7,8% против 7,3% кварталом ранее, показатель обновил рекорд с 1990 года.

Скачок инфляции повышает вероятность очередного повышения ключевой процентной ставки ЦБ Австралии еще на 25 базисных пунктов в феврале.

На нефтяном рынке утром в среду цены вновь растут после падения накануне на слабых статданных из США, сокративших оптимизм инвесторов в отношении глобального спроса на энергоносители.

Стоимость мартовских фьючерсов на Brent к 10:01 по московскому времени в среду составила $86,53 за баррель (+0,5% и -2,3% накануне), мартовская цена WTI - $80,37 за баррель (+0,3% и -1,8% во вторник).

Данные Американского института нефти (API), опубликованные в ночь со вторника на среду, показали увеличение запасов нефти в Штатах по итогам третьей недели подряд - на 3,378 млн баррелей. За предыдущие две недели резервы нефти в стране выросли более чем на 27 млн баррелей, достигнув максимума с июня 2021 года.

В среду в 18:30 по московскому времени выйдет отчет Минэнерго США о запасах энергоносителей в стране.