Российская "дочка" Deutsche Bank сменила председателя правления

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Российская "дочка" Deutsche Bank сменила председателя правления, свидетельствуют данные ЕГРЮЛ.

Главой Дойче банка вместо Борислава Иванова-Бланкенбурга, возглавлявшего кредитную организацию с 2017 года, назначена Елена Гаевая. Она входила в правление Дойче банка, возглавляя управление по работе с российскими клиентами (актуальную информацию о менеджменте банки в настоящее время не раскрывают).

Иванов-Бланкенбург много лет работал в Deutsche Bank в регионе Центральной и Восточной Европы. С 2014 по 2017 год занимал должность главного исполнительного директора и председателя правления украинского Дойче банка. До этого он был главой представительства Deutsche Bank в Софии (Болгария), отвечал за разработку и реализацию стратегии выхода на рынок и инициирование крупных корпоративных сделок.

Deutsche Bank после начала спецоперации на Украине стал сокращать риски, связанные с Россией. Объем дополнительных рисков на случай наступления непредвиденных обстоятельств (additional contingent risk) на конец третьего квартала составлял 200 млн евро против 600 млн евро тремя месяцами ранее. Общая сумма выданных кредитов сократилась до 1 млрд с 1,3 млрд евро.