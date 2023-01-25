Цены промпроизводителей в РФ в 2022 году снизились на 3,3%

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Цены производителей промышленных товаров в РФ в декабре 2022 года снизились на 0,8%, в целом за год - на 3,3%, сообщил в среду Росстат.

Ранее фиксировались: сокращение на 0,4% в ноябре, на 2,5% в октябре, на 0,8% в сентябре, на 1,0% в августе, на 2,2% в июле, на 4,1% в июне, на 6,9% в мае, рост на 6,3% в апреле (максимум с 1999 года, когда рост был на уровне 6,9%), на 5,9% в марте, на 3,9% в феврале, на 0,1% в январе 2022 года.

Опрошенные "Интерфаксом" в конце декабря аналитики прогнозировали рост цен производителей в декабре на 0,4%.

За год цены промпроизводителей снизились после роста на 28,5% в 2021 году (тот рост стал максимальным с 2004 года). Последний раз цены промпроизводителей снижались в 2019 году - на 4,3%.

Как сообщалось, потребительские цены в 2022 году выросли на 11,94%.

Цены промпроизводителей в добыче полезных ископаемых упали в 2022 году на 15,3% (после роста на 59,2% в 2021 году), в том числе в сфере добычи угля упали на 39,3% (после роста в 2,6 раза в 2021 году), в сфере добычи нефти и природного газа снизились на 18,3% (после роста на 78,3% в 2021 году), в сфере добычи металлических руд снизились на 19,6% (после роста на 6,0% в 2021 году).

Цены промпроизводителей в обрабатывающих производствах в 2022 году снизились на 0,9% (после роста на 23,5% в 2021 году).

Значительнее всего цены среди обрабатывающих производств в 2022 году снизились в производстве кокса и нефтепродуктов - на 20,7% (после роста на 42,9% в 2021 году), металлургическом производстве - на 13,6% (после роста на 30,7% в 2021 году), а также в сфере производства химических веществ и химических продуктов - на 12,4% (после скачка на 51,2% в 2021 году).

В сфере производства автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов цены производителей в 2022 году подскочили на 27,1% (после роста на 12,4% в 2021 году).

В сфере производства пищевых продуктов цены производителей выросли в 2022 году на 5,3% (после повышения на 14,0% в 2021 году).

В сфере обеспечения электрической энергией, газом и паром; кондиционирования воздуха цены производителей выросли в 2022 году на 6,9% (после роста на 5,8% в 2021 году.

В сфере водоснабжения, водоотведения, организации сбора и утилизации отходов, деятельности по ликвидации загрязнений рост цен за 2022 год составил 10,2% (после повышения на 2,9% в 2021 году.