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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:03

Рубль на старте торгов остался стабилен к доллару и юаню в ожидании стимулов к движению

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Доллар США стабилен, юань слегка подрастает на Московской бирже на старте торгов в четверг, рубль не меняется на фоне отсутствия заметных стимулов к движению.

По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 69,3075 руб./$1 (+0,25 коп. к уровню предыдущего закрытия). Доллар при этом оказался на 35,02 коп. выше уровня действующего официального курса.

Китайский юань к этому времени вырос на Московской бирже на 1,4 коп. - до 10,23 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рубль на старте торгов стабилен в ожидании новых стимулов к движению. Нефтяные котировки колеблются незначительно, мировые рынки капитала меняются разнонаправленно. Заметных событий на внешнеполитической арене нет, основные налоговые выплаты месяца завершены - осталось уплатить лишь налог на прибыль.

Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:03 мск составила $86,09 за баррель, что на 0,03% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Цена мартовских фьючерсов на нефть WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составила к этому времени $80,32 за баррель, что на 0,21% выше итогового значения предыдущей сессии.

Биржи материкового Китая закрыты в связи с праздником (Новый год по лунному календарю), биржи Австралии - в связи с Днем Австралии. Работающие биржи крупнейших государств Азиатско-Тихоокеанского региона в четверг утром меняются разнонаправленно: японский Nikkei 225 снижается на 0,15%, гонконгский Hang Seng растет на 1,69%, южнокорейский Kospi подрастает на 0,78%. Фьючерс на американский индекс S&P 500 вырос на 0,13%.

Американские фондовые индексы не продемонстрировали единой динамики по итогам торгов в среду, инвесторы оценивали квартальные результаты компаний.

В центре внимания трейдеров на этой неделе - предварительные данные о ВВП США за четвертый квартал, которые будут обнародованы министерством торговли США 26 января. Консенсус-прогноз экспертов, который приводит Trading Economics, предполагает замедление роста американской экономики в октябре-декабре до 2,6% с 3,2% в третьем квартале.

Московская биржа
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