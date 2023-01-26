Стройбизнес предложил "амнистировать" депортированных из России рабочих-строителей

Стройкам страны, по подсчетам НОСТРОЙ, нужны 11 545 иностранцев

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Депортированных из России за незначительные нарушения миграционного законодательства иностранных строителей нужно амнистировать для их возвращения на стройки, сказал журналистам президент ассоциации "Национальное объединение строителей" (НОСТРОЙ) Антон Глушков.

"Я думаю, что сейчас настало время отработать механизм так называемой амнистии в вопросах иностранной рабочей силы, депортированной с территории РФ. Потому что иностранная сила нужна, они имеют опыт работы на территории РФ, производственные навыки. Поэтому нахождение механизма "льготной" амнистии нужно", - считает он.

"Если возвращаться к республике Таджикистан, сейчас это порядка 10 млн человек, из которых порядка 2,7 млн человек работает на территории РФ. Если брать возрастной состав, то практически это все активное мужское население. Мы столкнулись с проблемой, когда огромная часть иностранной рабочей силы - 0,5 млн человек - это граждане, депортированные из РФ за нарушения миграционного законодательства. Конечно, нарушения могут носить разный характер, но большая их часть - это административное производство, вроде несвоевременной уплаты штрафов, нарушения режима пребывания и т.д", - продолжил Глушков.

Он отметил, что иностранцы обжалуют депортацию в судах и добиваются возвращения, такая судебная практика уже формируется, но механизм, по его мнению, должен быть еще проще.

"У нас был существенный отток трудовых мигрантов в строительстве в пандемию, сейчас мы наблюдаем возврат иностранной рабочей силы, он не достиг прежних показателей 2019 года, но процент законтрактованных въезжающих растет", - отметил глава НОСТРОЙ.

"Нам нужны квалифицированные рабочие, не разнорабочие. Поэтому мы заключили соглашение, в частности, с узбекской стороной, которая тоже заинтересована в цивилизованном рынке миграции, и создали на территории Узбекистана центры подготовки по 30 направлениям. Там желающие проходят подготовку по рабочим специальностям, подтверждают квалификацию (на национальном языке) в соответствии с российскими стандартами", - рассказал Глушков.

Он уточнил, что сейчас действует двухступенчатая система контролируемого отбору трудовых мигрантов. Она подразумевает мониторинг потребностей и контролируемый отбор через оценку квалификации.

Самыми востребованными застройщиками специальностями, по опросам НОСТРОЙ, оказались разнорабочие, бетонщики, отделочники, каменщики, штукатуры, монтажники ЖБК, сварщики. Общая потребность в иностранных гражданах на строительных объектах России, по оценкам НОСТРОЙ, составляет 11 545 человек.

"Мы очень надеемся, что в 2023-2024 годах иностранная рабочая сила будет у нас максимально цивилизованной и производительной, соблюдающей все правила техники безопасности труда", - резюмировал Глушков.