Рубль умеренно укрепляется к доллару и евро на фоне дорожающей нефти

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Доллар и евро дешевеют на Московской бирже в четверг днем, рубль укрепляется к бивалютной корзине на фоне дорожающей нефти.

Курс доллара составил 68,86 руб. в 15:00 МСК, что на 45 копеек ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 75,06 руб., подешевев на 35,5 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 40,7 копейки - до 71,65 рубля. Курс китайского юаня повысился на 1 копейку - до 10,23 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль умеренно повышается к доллару и евро на дневных торгах на фоне дорожающей нефти. Поддержку котировкам нацвалюты также оказывает остаточный спрос на рублевую ликвидность под перечисление в бюджет налога на прибыль, после чего налоговый период января полностью завершится.

Участники глобального рынка находятся в ожидании первой официальной оценки динамики американской экономики в четвертом квартале прошлого года.

Предварительные данные о ВВП США за октябрь-декабрь будут обнародованы министерством торговли страны 26 января в 16:30 по московскому времени. Консенсус-прогноз экспертов, который приводит Trading Economics, предполагает замедление роста американской экономики до 2,6% с 3,2% в третьем квартале.

Также участники рынков ждут следующей недели, когда состоятся первые в этом году заседания ведущих центробанков мира - Банка Англии, Европейского центрального банка (ЕЦБ) и Федеральной резервной системы (ФРС).

Федрезерв, как ожидается, замедлит темпы подъема ключевой ставки до 25 базисных пунктов (б.п.) с 50 б.п. в декабре и 75 б.п. на предыдущих четырех заседаниях, а ЕЦБ и Банк Англии снова увеличат стоимость заимствований на 50 б.п.

Следующее заседание ФРС пройдет 31 января - 1 февраля, ЕЦБ - 2 февраля.

"Российская валюта в четверг укрепляется по отношению к доллару США, торгуется в районе отметки 69. Однако в целом боковой тренд остается актуальным. Ситуация на российском валютном рынке не изменилась за последнюю неделю. Боковой тренд сохраняется на фоне поддержки национальной валюты Минфином, а также налогового периода. Динамика на валютном рынке может измениться в начале следующего месяца. Во-первых, уйдет фактор налогового периода, а также изменятся условия покупки/продажи валюты Минфином в рамках бюджетного правила. В краткосрочной перспективе рубль продолжит консолидацию в широком диапазоне 66-69 по отношению к доллару США", - отмечает руководитель отдела управления бумагами с фиксированной доходностью УК "Первая" Дмитрий Постоленко.

"В среду ослабление рубля ускорилось. Сегодня утром оно продолжилось, однако в конце недели продажи валют компаниями экспортерами могут усилиться перед последними налоговыми платежами месяца. На этом фоне рост курса пары "доллар-рубль" выше 70 руб. пока может быть ограниченным. В дальнейшей перспективе у курса сохраняется потенциал превысить этот уровень", - говорят аналитики банка "Санкт-Петербург".

Нефть

Цены на нефть уверенно повышаются в ходе торгов в четверг после незначительных колебаний накануне, инвесторы оценивают перспективы спроса. Открытие китайской экономики дает рынку поводы для оптимизма относительно восстановления потребления в текущем году, пишет Trading Economics.

Стоимость мартовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 по московскому времени составляет $86,76 за баррель, что на 0,66% выше показателя на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $80,79 за баррель, что на 0,8% выше итогового значения предыдущей сессии.

Кроме того, трейдеры продолжают оценивать данные о резервах топлива в США.

Коммерческие запасы нефти в стране на прошлой неделе увеличились на 533 тыс. баррелей, показали обнародованные накануне данные еженедельного доклада министерства энергетики. Рост резервов зафиксирован по итогам пятой недели подряд.

Товарные запасы бензина выросли на 1,76 млн баррелей, тогда как дистиллятов - уменьшились на 507 тыс. баррелей.

Опрошенные Bloomberg эксперты ожидали роста запасов нефти на 1,5 млн баррелей, увеличения запасов бензина на 1,5 млн баррелей и падения запасов дистиллятов на 1,6 млн баррелей.

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов не изменились в четверг относительно предыдущего торгового дня. Ставки MosPrime Rate по кредитам "овернайт" и по кредитам на семидневный срок остались на отметках 7,29% и 7,58% годовых. Ставки на сроки 1, 3 и 6 месяцев - на уровнях 8,01%, 8,38% и 8,53% годовых соответственно.