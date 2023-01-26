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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:41

РЖД готовы дать скидку металлургам под гарантированные объемы

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - ОАО "РЖД" готово дать скидку металлургам под гарантированные объемы перевозок, стороны находятся в переговорах, сообщил на брифинге замглавы компании Алексей Шило.

Его спросили, продолжаются ли переговоры с металлургами о возможных скидках.

"Да", - ответил Шило.

"Речь идет о том, что по некоторым направлениям мы сегодня готовы предоставить размер скидки, который устраивает и нас, и металлургов. Если будет подписан договор, то тогда этот вопрос состоится", - сказал он, подчеркнув, что главным в этом вопросе являются гарантированные объемы.

"Здесь ключевой для нас сегодня вопрос - это как раз закрепление тех или иных объемов. Это то, что коллеги не были готовы гарантировать в конце прошлого года. Сейчас они видят контракты уже на I квартал, на I полугодие, и становятся более уверенными и готовы идти на договорные отношения ", - сообщил Шило.

По словам топ-менеджера, в 2022 году велись переговоры, тогда металлурги запросили скидку до 50%. Однако по тем направлениям, которые их интересовали, и тем объемам, которые они готовы были предоставить, расчетная скидка не получалась. Однако по некоторым позициям удалось договориться на I квартал 2023 года.

"То есть коллеги продолжают с нами работать, и мы отслеживаем, как эта ситуация будет меняться дальше. Еще раз повторяю, у нас нет какого-то запрета в предоставлении скидок. Там, где это целесообразно, выгодно обеим сторонам, там мы рассматриваем", - отметил он.

РЖД Алексей Шило
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