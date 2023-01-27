Рубль слегка снижается относительно доллара и юаня на фоне окончания налогового периода

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Доллар США и юань чуть подрастают на Московской бирже на старте торгов в пятницу, рубль немного теряет на фоне завершившегося налогового периода января.

По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 69,4975 руб./$1 (+23,25 коп. к уровню предыдущего закрытия). Доллар при этом оказался на 37,12 коп. выше уровня действующего официального курса.

Китайский юань к этому времени вырос на Московской бирже на 1,1 коп. - до 10,29 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", поведение рубля на старте торгов обусловлено завершением налогового периода января - прекратилась ярко выраженная поддержка нацвалюты компаниями-экспортерами. При этом рубль не подешевел сильнее, поскольку немного подрастают нефтяные котировки и мировые рынки капитала.

Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:03 мск составила $87,89 за баррель, что на 0,35% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена мартовских фьючерсов на нефть WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составила к этому времени $81,31 за баррель, что на 0,37% выше итогового значения предыдущей сессии.

Биржи материкового Китая закрыты в связи с праздником (Новый год по лунному календарю). Работающие биржи крупнейших государств Азиатско-Тихоокеанского региона в пятницу в основном незначительно растут: японский Nikkei 225 прибавляет 0,01%, южнокорейский Kospi - 0,8%, австралийский индекс S&P/ASX 200 - 0,38%, слегка снижается гонконгский Hang Seng - на 0,12%. Фьючерс на американский индекс S&P 500 теряет 0,34%.

Фондовые индексы США выросли в четверг на благоприятных корпоративных новостях, а также статданных, показавших, что американская экономика остается гибкой, несмотря на существенное ужесточение денежно-кредитной политики Федеральной резервной системой (ФРС).

Согласно предварительным данным министерства торговли США, ВВП страны в четвертом квартале увеличился на 2,9% в пересчете на годовые темпы после подъема на 3,2% в предыдущем квартале. Консенсус-прогноз аналитиков, который приводит Trading Economics, предполагал ослабление экономического роста до 2,6%.

Вместе с тем, участники рынков ждут следующей недели, когда состоятся первые в этом году заседания ведущих центробанков мира - Банка Англии, Европейского центрального банка (ЕЦБ) и Федеральной резервной системы (ФРС).

Федрезерв, как ожидается, замедлит темпы подъема ключевой ставки до 25 базисных пунктов (б.п.) с 50 б.п. в декабре и 75 б.п. на предыдущих четырех заседаниях, а ЕЦБ и Банк Англии снова увеличат стоимость заимствований на 50 б.п.

Следующее заседание ФРС пройдет 31 января - 1 февраля, ЕЦБ и Банка Англии - 2 февраля.