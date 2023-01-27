Рынок акций открылся ростом индексов РТС и МосБиржи на 0,2%

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся в пятницу умеренным ростом цен blue chips на фоне позитивных сигналов с внешних рынков капитала, сдерживающим фактором выступает геополитическая напряженность и новые антироссийские западные санкции; индексы РТС и МосБиржи за минуту торгов прибавили по 0,2%, в лидерах роста остаются бумаги Polymetal.

К 10:01индекс МосБиржи составил 2172,24 пункта (+0,2%), индекс РТС - 988,14 пункта (+0,2%); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже выросли в пределах 2,3%.

Доллар стоит 69,26 рубля (без изменений).

Подорожали акции Polymetal (+2,3%), "Северстали" (+0,6%), ПАО "Полюс" (+0,6%), "Аэрофлота" (+0,5%), Сбербанка (+0,5% и +0,1% "префы"), "Яндекса" (+0,5%), "НЛМК" (+0,4%), "Норникеля" (+0,4%), "Московской биржи" (+0,3%), "МТС" (+0,3%), расписки OZON (+0,3%), TCS Group (+0,2%), бумаги "Интер РАО" (+0,2%), "РусГидро" (+0,2%), "АЛРОСА" (+0,1%), "Газпрома" (+0,1%), "ЛУКОЙЛа" (+0,1%), "Сургутнефтегаза" (+0,1% и +0,2% "префы"), "Магнита" (+0,1%).

Подешевели акции АФК "Система" (-0,3%), "Татнефти" (-0,2%), "ММК" (-0,2%), ВТБ (-0,1%), UC Rusal (-0,1%).

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