Доказанные запасы Petrobras по SEC в 2022 году увеличились на 6%

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - На конец 2022 года доказанные запасы углеводородов бразильской госкорпорации Petroleo Brasileiro (Petrobras) составили 10,5 млрд баррелей нефтяного эквивалента (б.н.э.) по стандартам SEC, сообщишла компания.

По итогам 2021 года доказанные запасы оценивались в 9,9 млрд б.н.э., таким образом за год они увеличились на 6%.

"В 2022 году компания Petrobras второй год подряд добилась крупнейшего в своей истории прироста запасов (2 млрд б.н.э.). Это увеличение произошло в основном за счет прогресса в разработке месторождения Бузиос и новых проектов по увеличению добычи нефти на других месторождениях в бассейнах Сантос и Кампос (...). У нас были сокращения в связи с передачей доли в размере 5% от остаточного объема передачи прав на месторождение Бузиос, действием соглашений о совместном участии в месторождениях Атапу и Сепия, а также в связи с продажей собственности на зрелых месторождениях", - говорится в пресс-релизе.

Обеспеченность Petrobras запасами углеводородов при нынешнем уровне производства увеличилась с 11 лет (по состоянию на конец 2021 года) до 12,2 лет. Отмечается, что на нефть и конденсат приходится 85% запасов, на газ - 15%.

При этом, по оценкам ANP/SPE, доказанные запасы углеводородов Petrobras на конец 2022 года составили 10,7 млрд б.н.э., что на 4% выше по сравнению с 2021 годом.