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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:41

Выходец из банка "АК Барс" Гогичаты назначен вице-президентом VK по инфраструктуре

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Вице-президентом VK по инфраструктуре и прикладным сервисам назначен Мераб Гогичаты, ранее работавший заместителем председателя правления банка "АК Барс", сообщили в VK.

Гогичаты будет отвечать за развитие технической инфраструктуры и обеспечение бесперебойной работы сервисов. Он сменил на этом посту Сергея Макарова, который продолжит заниматься проектами за периметром VK, уточнили "Интерфаксу" в интернет-компании.

До перехода в VK Гогичаты в течение пяти лет был заместителем председателя правления "АК Барса", где отвечал за работу операционно-технологического блока. С 2016 по 2018 год он был гендиректоров ООО "Сбербанк-Сервис".

В сфере ИТ Мераб Гогичаты работает свыше 20 лет, из них более 15 лет - на руководящих должностях.

VK - одна из крупнейших в России интернет-компаний. Главным ее акционером является АО "МФ Технологии", контролирующее 57,3% голосов холдинга (4,8% - экономическая доля). Совладельцами МФТ являются "СОГАЗ" и "Газпром-медиа холдинг" (им принадлежит по 45%); еще 10% МФТ - у "Ростеха".

Кроме того, в ноябре 2022 года акционером VK стала принадлежащая его менеджменту компания "Сингулярити Лаб", купившая акции, ранее принадлежавшие структуре Naspers - Prosus (25,7% экономическая и 12,3% голосующая доля по данным на 31 декабря 2021 года). Помимо этого, акционерами также являются Alibaba Group (9,5% и 4,5%), Tencent (7% и 3,3%).

VK Ак Барс Мераб Гогичаты Сергей Макаров МФ Технологии СОГАЗ Ростех ГПМ
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