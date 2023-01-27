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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:17

Продажи Nokia в РФ в 2022 году сократились на 260 млн евро

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Чистые продажи Nokia в России сократились на 260 млн евро по итогам 2022 года, говорится в отчете финского производителя телекоммуникационного оборудования.

Компания отметила, что в IV квартале 2022 года снижение составило 80 млн евро год к году.

Абсолютные показатели продаж в РФ Nokia в отчете не приводит.

В апреле - на фоне специальной военной операции РФ на Украине - Nokia приняла решение покинуть российский рынок.

В частности, корпорация приостановила поставки в РФ и вывела за пределы страны деятельность в области R&D. При этом Nokia намерена продолжать оказывать необходимую поддержку работоспособности уже развернутых в РФ сетей.

Nokia не раскрывала абсолютные показатели выручки в РФ за 2021 год, лишь сообщала, что она была меньше 2% от глобальной (то есть не выше 440 млн евро).

Nokia
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