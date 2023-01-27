Мосбиржа повысит в 2,2 раза лимиты концентрации по сделкам с турецкой лирой

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Национальный клиринговый центр (НКЦ) с 30 января повышает в 2,2 раза лимиты концентрации 1-го и 2-го уровней по турецкой лире на валютном рынке, сообщается на сайте Московской биржи.

С учетом лимита концентрации определяется ставка риска, на основании которой рассчитывается необходимый размер обеспечения. Повышение лимита концентрации снижает размер обеспечения, которое вносят участники при совершении сделок.

Повышение лимита концентрации можно рассматривать как свидетельство увеличившегося на рынке объема ликвидности и активности торгов по определенному инструменту.