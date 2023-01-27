Группа "Аэрофлот" запросила 25,9 млрд руб. на поддержку внутренних рейсов в зимнем сезоне

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Авиакомпании группы "Аэрофлот" запросили у Росавиации 25,9 млрд руб. на возмещение расходов при полетах внутри РФ в ноябре 2022 - марте 2023 года, следует из протокола вскрытия заявок на предоставление субсидий.

В частности, авиакомпания "Аэрофлот" запросила 11,2 млрд руб., "Победа" - 9,2 млрд руб., "Россия" - 5,5 млрд руб.

В целом в рамках отбора между всеми российскими авиакомпаниями распределялось 25,3 млрд руб.

Согласно протоколу, Росавиация получила заявки от 35 перевозчиков. Самую большую сумму - 12,5 млрд руб. - запросила S7 (ее дочерняя компания "Глобус" - еще 262 тыс. руб.). Суммы, превышающие 1 млрд руб., запросили "Уральские авиалинии" (5,9 млрд руб.), "ЮТэйр" (3,3 млрд руб.), Nordwind (2,1 млрд руб.), Smartavia (2 млрд руб.), Nordstar (1,07 млрд руб.)

Заявки на участие в отборе принимались с 12 по 22 января. Объявление победителей запланировано до 28 января. Соглашения на получение средств должны быть заключены с Росавиацией до 11 февраля.

В результате предоставления денег перевозчики должны обеспечить общий пассажирооборот в размере не менее 22,2 млрд пассажиро-километров.

В прошлом году для покрытия расходов в апреле-октябре авиаперевозчики получили 100 млрд руб. Такая поддержка была оказана впервые на фоне санкционных ограничений, введенных после начала военной операции на Украине.