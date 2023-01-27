Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:17

Группа "Аэрофлот" запросила 25,9 млрд руб. на поддержку внутренних рейсов в зимнем сезоне

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Авиакомпании группы "Аэрофлот" запросили у Росавиации 25,9 млрд руб. на возмещение расходов при полетах внутри РФ в ноябре 2022 - марте 2023 года, следует из протокола вскрытия заявок на предоставление субсидий.

В частности, авиакомпания "Аэрофлот" запросила 11,2 млрд руб., "Победа" - 9,2 млрд руб., "Россия" - 5,5 млрд руб.

В целом в рамках отбора между всеми российскими авиакомпаниями распределялось 25,3 млрд руб.

Согласно протоколу, Росавиация получила заявки от 35 перевозчиков. Самую большую сумму - 12,5 млрд руб. - запросила S7 (ее дочерняя компания "Глобус" - еще 262 тыс. руб.). Суммы, превышающие 1 млрд руб., запросили "Уральские авиалинии" (5,9 млрд руб.), "ЮТэйр" (3,3 млрд руб.), Nordwind (2,1 млрд руб.), Smartavia (2 млрд руб.), Nordstar (1,07 млрд руб.)

Заявки на участие в отборе принимались с 12 по 22 января. Объявление победителей запланировано до 28 января. Соглашения на получение средств должны быть заключены с Росавиацией до 11 февраля.

В результате предоставления денег перевозчики должны обеспечить общий пассажирооборот в размере не менее 22,2 млрд пассажиро-километров.

В прошлом году для покрытия расходов в апреле-октябре авиаперевозчики получили 100 млрд руб. Такая поддержка была оказана впервые на фоне санкционных ограничений, введенных после начала военной операции на Украине.

Аэрофлот Росавиация
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Швейцарская Axpo выйдет из оператора газопровода TAP

Швейцарская Axpo выйдет из оператора газопровода TAP

"Магнит" в 2023 г. откроет 160 магазинов в СЗФО, из них 110 в Петербурге

В ЦБ прогнозируют, что прибыль банков РФ в 2023 г. может превысить 1 трлн руб.

В ЦБ прогнозируют, что прибыль банков РФ в 2023 г. может превысить 1 трлн руб.

Средства физлиц в российских банках в декабре выросли на рекордные 7,6%

Банки РФ по итогам 2022 года получили прибыль в 203 млрд рублей

Путин подписал закон о повышении с 1 марта акцизов на сигареты и жидкость для вейпов

Путин подписал закон о повышении с 1 марта акцизов на сигареты и жидкость для вейпов
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });