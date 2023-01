Toyota отзовет в РФ 8,3 тысяч Lexus в рамках второй за неделю отзывной кампании

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Российское подразделение японского автоконцерна Toyota - ООО "Тойота мотор" - в рамках второй за неделю отзывной программы в РФ отзывает 8 301 автомобиль Lexus. Причина – возможные проблемы с аппаратурой вентиляции топливного бака. Об этом сообщило Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт).

Под отзыв подпали автомобили Lexus моделей GS 250, GS 350, GS 450H, GS-F, IS 200T, IS 250, IS 300H, RC 200T, RC 350, RC-F, реализованные с марта 2012 г. по октябрь 2019 г.

Как сообщает Росстандарт, в них может возникнуть проблема с вентиляционной трубкой топливного бака – устройством контроля улавливания паров топлива, которое расположено внутри бака и крепится к нему с помощью фланца.

"Из-за конструктивных особенностей фланца существует вероятность внутренних напряжений на его внешней поверхности, что может вызвать образование трещины. Трещина может расширяться со временем – и в зависимости от размера может в конечном итоге возникнуть утечка топлива из трещины. В таком состоянии в зависимости от количества вытекающего топлива и при наличии источника воспламенения может увеличиться риск возгорания автомобиля", - уточняет Росстандарт.

На отзываемых автомобилях бесплатно заменят вентиляционную трубку топливного бака.

Представители ООО "Тойота мотор" письмом или по телефону проинформируют владельцев машин, подпадающих под программу. Владельцы могут самостоятельно определить, отзывается ли их машина, на сайте Росстандарта или с помощью сервиса Auto.ru.

Данная отзывная кампания у российского представительства Toyota уже вторая за неделю. В понедельник Росстандарт сообщал об отзыве 47 007 автомобилей Toyota и Lexus из-за возможных проблем с работой программного обеспечения модуля передачи данных. По этой причине отзываются модели Camry, Corolla, ES 200, ES 250, ES 350, GX 460, Hiace, LC 300, LC Prado, LS 350, LS 500, LX 500D, LX 600, NX 250, NX 350, реализованные с конца ноября 2020 г. по настоящее время.

Продажи группы Toyota в 2022 г., в течение которого компания ушла с российского рынка, по данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), рухнули на 81,7%, до 21 502 автомобилей. Доля на российском рынке легковых и легких коммерческих автомобилей сократилась с 7% до 3,1%. В частности, реализация машин бренда Toyota упала на 79,9%, до 19 645 шт.; Lexus – на 90,4%, до 1 857 единиц.