Европу ждет благоприятная погода для ветрогенерации

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - По прогнозам, Европу ждет как минимум одна неделя теплой, дождливой и ветреной погоды, такая погода благоприятна для альтернативной (ветряной) генерации и экономии газа.

Украинский транзит

"Оператор ГТС Украины" (ОГТСУ) принял от "Газпрома" заявку на транзит на понедельник в объеме 24,2 млн куб. м, сообщила украинская компания. Показатель в воскресенье был аналогичным. Мощности заявлены только по одной из двух точек входа в ГТС страны - газоизмерительной станции "Суджа". По коридору через ГИС "Сохрановка" заявка не принята.

ОГТСУ объявил форс-мажор приема газа для транзита через "Сохрановку", так как не может осуществлять оперативно-технологический контроль за компрессорной станцией "Новопсков". Маршрут через "Сохрановку" обеспечивал транзит более 30 млн куб. м в сутки. В "Газпроме" не видят ни оснований для форс-мажора, ни препятствий для продолжения работы в прежнем режиме.

Европейский рынок

Выработка электроэнергии за счет ветроустановок в Европе стабильно низкая. За прошлую неделю ветряки обеспечили только 14% энергобаланса по ЕС, тогда как на неделе с 16 по 22 января их вклад был 18%, а еще неделей раньше - 29%, сообщает ассоциация WindEurope.

Контракт с поставкой "на день вперед" на хабе TTF в Нидерландах закрылся на уровне $630 за тысячу кубометров.

Стабильна "азиатская премия" - разрыв между ценами на газ в Азии по отношению к цене поставки СПГ в Европу. Мартовский фьючерс на индекс JKM Platts (Japan Korea Marker, отражает спотовую рыночную стоимость грузов, поставляемых в Японию, Южную Корею, Китай и Тайвань) - $696; фьючерс на поставляемый в Северо-Западную Европу СПГ (LNG North West Europe Marker) - $595.

Запасы газа в Европе

Текущий уровень запасов газа в Европе сократился до 73,9% - это на 20 процентных пунктов выше среднего показателя на ту же дату за последние пять лет, сообщает ассоциация Gas Infrastructure Europe (GIE).

За газовые сутки 28 января запасы сократились на 0,6 процентного пункта. В выходные дни закономерно сокращается потребление газа за счет промышленного спроса, а значит и его расход из ПХГ.

Однако теплая погода в октябре, ноябре и январе, а также меры экономии привели к тому, что на данный момент уровень резервов в ПХГ является максимальным за всю историю наблюдений. Это усиливает уверенность властей в благополучном прохождении зимы.

Европейские терминалы по приему СПГ с начала января работают с производительностью 63% при среднем показателе за декабрь 67%. Январский импорт снижается по отношению к декабрьскому на 5%. Еще сильнее снижаются запасы СПГ в резервуарах приемных терминалов. Это говорит о том, что приток новых грузов СПГ в регион сокращается.

Германия открыла уже второй терминал по приему СПГ на балтийском побережье: к объекту в Вильгермсхафене добавился терминал в Любмине, готовится запуск ПРГУ в Брюнсбюттеле. Однако другой недавно открывшийся объект - в голландском Эмсхавене - как минимум до конца января не будет работать из-за аварии в системе теплоснабжения.

Запасы в США

Состояние запасов в ПХГ США приобретает все большее значение для мирового рынка, так как страна активно наращивает экспорт.

За очередную отчетную неделю (закончилась 20 января) резервы сократились на 2,6 млрд куб. м. Расход запасов восстанавливается благодаря нормализации погоды, однако он все еще ниже обычного для этого времени уровня.

Текущий уровень резервов составляет 57%, что на 5 процентных пунктов превосходит средний показатель за последние пять лет, сообщает Управление энергетической информации (EIA) Минэнерго США.

За очередную неделю (по 26 января) S&P Global прогнозирует дальнейший рост отбора (до 3,9 млрд куб. м), но это также намного меньше нормального для этого времени показателя.

На данный момент в EIA планируют, что нынешней зимой запасы в хранилищах упадут на 60 млрд куб. м (средний показатель за последние пять лет). На конец марта, по прогнозам, объемы природного газа в ПХГ будут составлять 40 млрд куб. м, что на 8% ниже среднего уровня за пять лет.